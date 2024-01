Slovenska muska, Lado, Talenti in navdušene Stožice

Ko Lado Bizovičar napove spektakel, so pričakovanja velika. A jih je upravičil. Največji oder v Sloveniji so v soboto zvečer preizkusili praktično vsi slovenski glasbeniki, tako tisti z dolgoletno kariero, kot tudi tisti, ki so imeli na takšnem odru priložnost stati prvič. Če že niso nastopili, so bili zagotovo vsaj enkrat omenjeni s strani glavnega akterja, mnogi od njih pa so celo sedeli v občinstvu.

Še preden se je predstava začela, so dvorano ogrevali mladi in nadobudni fantje in dekleta, združeni pod imenom DJ Akademija , ki smo jih spoznali v našem šovu Slovenija ima talent. Kljub temu, da se niso uvrstili v polfinale, jim je Lado kot prvim obljubil, da bodo prav oni tisti, ki bodo imeli priložnost zabavati občinstvo na njegovi predstavi. Na odru, ki je bil tokrat prvič v zgodovini postavljen na sredini arene, da je bil pogled za prav vsakega iz občinstva enak, so bili izjemno profesionalni, obenem pa so tudi vidno uživali. Svoj ognjeni krst je na odru Stožic kot 'predskupina' doživel tudi Gojko Hitmacher Ajkula . S svojimi avtorskimi pesmimi je zabaval občinstvo tik pred veličastnim začetkom in slavnostnim prihodom glavnega akterja.

Nato se je začelo. Med uvodnim posnetkom, na katerem so Lada v ritmu glasbe oklofutali številni slovenski glasbeniki, se je v odru pojavila luknja, skozi katero je nato prišel žirant našega šova. In šov se je lahko začel. Lado je začel s svojimi šalami, med katerimi jih je nekaj stresel tudi na svoj račun, predstavil svojega glasbenega kolega Gašperja Konca , ki ga je na različnih inštrumentih spremljal celotno predstavo, nato pa se je lotil črke A. Slovensko musko je namreč potrebno obdelati po abecedi.

Med prvo glasbeno točko so se Ladu na odru pridružili Tomi Meglič, Gregor Strasberger, Tokac, Matevž Šalehar – Hamo, nato pa še Nuša Derenda in Lea Sirk . Na začetek abecede sodi tudi Ansambel bratov Avsenik in njihova znamenita Na Golici , za katero so s svojimi zabavnimi vložki, ki smo jih lahko spremljali tudi na polfinalnem odru Slovenija ima talent, poskrbeli Pantaloonsi . Lado jih je na največji slovenski oder povabil zato, ker je njihov velik oboževalec. "Za nas je to povsem drugačen oder in to bo ena največjih izkušenj. Do sedaj nismo imeli treme, ko bo polna dvorana, bo drugače," so pred nastopom povedali fantje, ki nikakor ne obžalujejo, da so se prijavili na Slovenija ima talent, saj jim je šov odprl vrata tudi na največji slovenski oder. Poleg vedno zabavnih fantov je za dodaten efekt z igranjem na steklenice poskrbela Petra Vidmar .

Črko B je zaznamovala balkanska glasba. Novi priredbi v Ladovi izvedbi so tokrat družbo delale simpatične plesalke, med katerimi so bile tudi članice skupine Impulz , ki smo jih prav tako spoznali v našem šovu Talentov. Dekleta, ki ena drugo bodrijo z vzkliki med plesom, so imela med celotno predstavo več plesnih vložkov, s katerimi so preprosto navdušila. "Slovenija ima talent nam je spremenil življenje, saj si nikoli ne bi predstavljale, da bomo par mesecev kasneje nastopile na takem šovu v Stožicah, sploh pri svojih letih," so povedala punce pred nastopom.

"Nekaj črk bomo preskočili, Gašper zapiši si, da se potem vrnemo," je nato dejal Lado in nadaljeval na Č – Čuke , ko se je po šalah na račun Jožeta Potrebuješa na odru pojavil Tilen Artač , ki je navdušil z imitacijo priljubljenega pevca skupine. Pod črko D se je zapisan Djumek, kot bi rekla Ladova babica, oziroma DJ Umek . Za presenečenje večera so se pod črko DJ iz Anglije oglasili Joker Out (Djoker Out), s priredbo njihove uspešnice Umazane misli pa je Lado občinstvo podučil o življenjskih modrostih. Pod E je bilo na odru mogoče slišati venček slovenskih evrovozijskih skladb, ki jih je skupaj z gostiteljem izvedel Klemen Slakonja . Izpustila sta samo pesem Dua Platin , saj "smo si želeli, da z nami ostanete do konca," se je pošalil Lado.

Ker je bilo zadevo treba malo pohitriti, saj ima slovenska abeceda veliko črk, je Lado preskočil na črko M. "Muzikal Nutrije," ga je napovedal in na odru se je zgodil šov, za katerega so skupaj s plesalkami poskrbeli Damjana Golavšek, Katarina Mala, Saša Lešnjek, Maja Keuc, Gojmir Lešnjak – Gojc, Gojko Ajkula in aktualni zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun . "Ko me je klical in vprašal za sodelovanje, se mi je zdela točka zelo zabavna. To so Stožice, moram priti," je o tem, kako je prišlo do sodelovanja, povedal pred nastopom in dodal: "Počasi se navajam na tako velik oder, sem skoncentriran in vsakič je lažje. Slovenija ima talent mi je spremenil življenje, saj rastem na glasbenem področju."

Po takšni predstavi je bil čas za oglase, med katerimi se je Lado pošalil iz svojega znamenitega oglasa za enega od živilskih trgovcev, nato pa nadaljeval s priljubljeno temo med Slovenci – seksom. Da smo izjemno izvirni v tem, kako vse v pesmih poimenujemo posteljne aktivnosti, so dokazali tudi Fehtarji, ki so ob prihodu na oder poskrbeli za pravi 'žur'. Sledila je še ena priljubljena tema, in sicer šport in navijaške pesmi, ko so se na odru udarili Dragonsi in Vijole v podobi pevskih zborov. Lado jih je uvrstil tudi pod črko U, saj te ob prepevanju le-teh na ulici zagotovo nekdo udari.

Naslednja črka je poskrbela, da so vedno veseli Modrijani na odru zapeli 'himno vseh nesrečnih ljudi', konec abecede pa je pod V zaznamoval tudi Jan Veliki – Jan Plestenjak. Ne le, da je Lado zanj porabil vse črke, ki jih je tekom predstave preskočil, na odru so bili v nekem trenutku kar trije Jani – Lado, Tilen Artač in Klemen Slakonja. In ko občinstvo, po izjemnih imitacijah, ni več pričakovalo pravega Jana, se je priljubljeni glasbenik javil iz občinstva in s pesmijo Meni dobro je poskrbel, da je z njim zapela celotna dvorana.