Slovenska odbojkarica med fotografiranjem zaplesala na hit Jana Plestenjaka

Pleši, kot da te nihče ne gleda, je geslo, ki se ga drži tudi slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok. Med uradnim fotografiranjem za slovensko odbojkarsko reprezentanco je namreč sproščeno zaplesala na ritme skladbe Soba 102 Jana Plestenjaka.

"Ona kriva je, da ne rabim sanj. Ko pogleda me, vse v meni vre," je odpela Lora, medtem ko je pozirala z odbojkarsko žogo.