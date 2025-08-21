Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Slovenska odbojkarica med fotografiranjem zaplesala na hit Jana Plestenjaka

Ljubljana, 21. 08. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
11

Slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok je dokazala, da je delo lahko tudi zabavno. Med uradnim fotografiranjem odbojkarske reprezentance je namreč zaplesala na skladbo Soba 102 Jana Plestenjaka.

Pleši, kot da te nihče ne gleda, je geslo, ki se ga drži tudi slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok. Med uradnim fotografiranjem za slovensko odbojkarsko reprezentanco je namreč sproščeno zaplesala na ritme skladbe Soba 102 Jana Plestenjaka.

"Ona kriva je, da ne rabim sanj. Ko pogleda me, vse v meni vre," je odpela Lora, medtem ko je pozirala z odbojkarsko žogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek plesa je navdušil tudi uporabnike in uporabnice Instagrama, saj je v manj kot enem dnevu prejel že več tisoč všečkov.

Utrinke z uradnega fotografiranja ženskega dela reprezentance je na svojem Instagramu delil profil Odbojkarske zveze Slovenije. Ob tem so objavili tudi zakulisje fotografiranja ostalih reprezentantk. Kot je videti na videoposnetkih, so bila dekleta vidno razpoložena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
odbojka fotografiranje jan plestenjak lorena lorber fijok ples
Naslednji članek

Italijanska turista na črpalki srečala Dončića: 'Življenje je res nenavadno'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simurgh
21. 08. 2025 12.37
+1
Vsaj enkrat toliko, da ni nekdo zaplesal na balkan 😂👏🏻
ODGOVORI
1 0
Z O V
21. 08. 2025 12.35
+1
Jan Plestenjak 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Z O V
21. 08. 2025 12.35
Jan Miljković
ODGOVORI
0 0
flojdi
21. 08. 2025 12.26
+0
..men bl pase plesat na metaliko kot pa
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 12.47
Z njo bi še na ¥omsona plesu..
ODGOVORI
0 0
jank
21. 08. 2025 12.17
+2
Držimo pesti za vas dekleta, ki niste samo odlične športnice, ampak ste predvsem odlične osebnosti, ki vam je mar za druge, predvsem zelo trpeče ljudi, kar ste nedvomno in pogumno izrazile po koncu tekme z igralkami Izraela.
ODGOVORI
5 3
Blue Dream
21. 08. 2025 12.39
čestitke za to iz srca
ODGOVORI
0 0
25petelinov
21. 08. 2025 12.16
+0
Naše gore cvet💪🇸🇮💙
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
21. 08. 2025 12.15
+3
Jan jo je dal že na seznam
ODGOVORI
4 1
patogen
21. 08. 2025 12.14
+0
Sedaj so ljubljenke tiska, saj so odklonile rokovanje z Judi.
ODGOVORI
2 2
ptuj.si
21. 08. 2025 12.35
To pa niso te, tisto so bile U16, te pa so članice.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110