Slovenska odbojkarica med fotografiranjem zaplesala na hit Jana Plestenjaka

Pleši, kot da te nihče ne gleda, je geslo, ki se ga drži tudi slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok. Med uradnim fotografiranjem za slovensko odbojkarsko reprezentanco je namreč sproščeno zaplesala na ritme skladbe Soba 102 Jana Plestenjaka.
"Ona kriva je, da ne rabim sanj. Ko pogleda me, vse v meni vre," je odpela Lora, medtem ko je pozirala z odbojkarsko žogo.
Videoposnetek plesa je navdušil tudi uporabnike in uporabnice Instagrama, saj je v manj kot enem dnevu prejel že več tisoč všečkov.
Utrinke z uradnega fotografiranja ženskega dela reprezentance je na svojem Instagramu delil profil Odbojkarske zveze Slovenije. Ob tem so objavili tudi zakulisje fotografiranja ostalih reprezentantk. Kot je videti na videoposnetkih, so bila dekleta vidno razpoložena.
