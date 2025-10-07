Svetli način
Slovenska pevka July Jones se je zaročila

07. 10. 2025

E.K.
Pevka July Jones, ki si je zgradila uspešno kariero v Londonu in Los Angelesu, se je zaročila s svojim fantom Asherjem Stormom. Ljubljančanka je veselo novico sporočila z objavo fotografij na družbenem omrežju ter svojega novopečenega zaročenca označila za najboljšega prijatelja.

Slovenska glasbenica July Jones se je zaročila. Pred pevko, ki dela in ustvarja v tujini, je pokleknil njen partner Asher Storm. "Zaročena z mojim najboljšim prijateljem," je oznanila 27-letnica, ki je veselo novico sporočila z objavo galerije fotografij na družbeno omrežje.

Ljubljančanka se je že v najstniških letih odpravila v tujino, kjer si je zgradila uspešno kariero. "V Londonu živim, odkar sem bila stara 16 let. To je moj dom v odraslem delu življenja. V LA-ju pa delam glasbo. To je mesto, kjer imam največ priložnosti. Tujina je malo bolj odprta do drugačnosti in do glasbe, ki jo delam," nam je zaupala pred meseci.

Pevka, ki se je že dvakrat potegovala, da bi Slovenijo zastopala na velikem odru Evrovizije, sama piše tudi besedila. V preteklosti je sodelovala s številnimi znanimi, med drugim je napisala tudi skladbo za priljubljeno glasbeno skupino BTS.

"Ustvarjanje glasbe za druge glasbenike ni redna služba. Ljudje se ne zavedajo, da sem pred tem, ko sem ustvarila skladbo za BTS, napisala čez 500 pesmi. Veliko teh pesmi ne ugleda luči dneva. Lahko napišeš najboljšo pesem, a če je glasbenik ne bo izdal, ti denarja ne boš videl," je priznala v POPKASTU.

July Jones Zaroka Poroka pevka glasba
