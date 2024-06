Slovenska pevka July Jones v družbi ameriškega voditelja Rua Paula

Slovenska glasbenica July Jones , ki živi in dela v Angliji, je nedavno obiskala Los Angeles, na družbenem omrežju pa je delila nekaj utrinkov, s katerimi je svojim sledilcem razkrila, kako je preživljala čas v sončnem mestu. Med fotografijami in posnetki je delila tudi dve, na katerih je pozirala skupaj z voditeljem televizijskega šova Drag Race , v katerem sodelujejo drag queens oziroma kraljice preobleke, Ruom Paulom .

Ljubljančanka se sicer lahko pohvali s številnimi uspehi,v glasbenem svetu pa je vedno bolj prepoznavna tudi kot tekstopiska in skladateljica, glasbo pa je ustvarjala tudi za korejsko skupino BTS. Je modna navdušenka, zagovornica ženskih pravic in predstavnica LGBTQ skupnosti, mladim pa sporoča, da je uspeh možen ne glede na to, od kje prihajaš, in ne glede na to, koga ljubiš.