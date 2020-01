Slovenska pevka rodila hčerko Arwen

Pevka Maja Založnik in njen zaročenec Marko Jakofčič sta se 16. januarja razveselila rojstva deklice Arwen.

"Ko dobiš svoj zaklad na prsi, pozabiš, da te je karkoli bolelo. Bilo je nekaj komplikacij po porodu, velika izguba krvi, ampak so me sestavili nazaj in greva danes domov. Porodnišnica Celje je res odlična bolnišnica, zelo prijazno osebje, Ida Plajh pa najboljša babica, kar sem si jih v porodni sobi želela. Kapo dol celotnemu osebju!!" je za 24ur.com povedala Maja, ki je imela pri porodu zraven svojo mamoMelindo, ki ji je bila v veliko podporo in vzpodbudo: "Hvaležna sem, da je bila ob meni na tako pomembnem dogodku!"