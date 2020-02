Slovenska pevka se je razveselila fantka: Vito, dobrodošel

Glasbenica Anja Bašje na družbenih omrežjih sporočila, da je 16. februarja postala mamica. Skupaj z izbrancem Mitjo sta se razveselila sina, za katerega sta izbrala ime Vito.

"Vito, dobrodošel. Zelo, zelo težko smo te čakali, fantiček naš. 16. februarja ob 21.49 sva z Mitjem postala najsrečnejši osebi na svetu. Zadnji teden se nisem javljala, ker sem že od prejšnjega četrtka v porodnišnici, pred tem pa sem se želela čimbolj posvetit sebi in pripravi na porod. Bilo je izjemno naporno (o tem več kdaj drugič), ampak smo zdravi in presrečni – to je pa vse, kar je trenutno pomembno.

Hvala vsem za sporočila podpore – zlati ste!" je zapisala ob fotografiji, na kateri k sebi privija prvorojenca.