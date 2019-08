Slovenska pevka se je v drugo razveselila deklice

"Da bi se vedno spominjala, kako lepo in sveto te je bilo nositi v meni. In zdaj te pa držim v rokah. Ti si moj čudež, moja lepa hčerka Michelle," tako je Daša Gradišek , poročena Banič , sporočila veselo novico, da se je njena družinica povečala. Zraven je objavila še črno-belo fotografijo hčerkice, ki je na svet prijokala 24. julija. Z možem priznanim lepotnim kirurgom Borutom Baničem sta hčerkici dala ime Michelle .

Daša in Borut sta starša postala leta 2017, ko ju je osrečil prvorojenec Max . Širša javnost je pevko spoznala v priljubljenem, zabavnem šovuZnan obraz ima svoj glas. Že v prvi oddaji prve sezone, v kateri je na koncu slavil Tomaž Klepač, je pometla s konkurenco in navdušila kot Lara Fabian z izvedbo italijanske pesmi Caruso.

