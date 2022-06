Nika Zorjan v cerkvi posnela videospot, škofija nato podobne podvige prepovedala

Peter Štumpf je snemanja in objave v cerkvah in kapelah škofije in njihovo objavo v medijih, razen kadar gre za bogoslužna opravila, prepovedal do preklica. Soboški škof prosi za prizadevanje k ohranjanju svetosti cerkva kot prostora molitve in svete evharistije ter prebivališča Boga.

Na spletni strani Slovenske škofovske konference so zapisali, da je ob snemanju videospota prišlo do širjenja negativnih stereotipov in smešenja zakramenta poročnega obreda, duhovniške službe in vere kot pomembne vrednote. Škofija obžaluje, da je zaradi neprevidnosti odgovornih za cerkev prišlo do skrunitve cerkve ter se opravičuje vernikom in vsem prizadetim, so še zapisali.