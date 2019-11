Slovenska pevka z zaročencem pričakuje deklico

"Počutim se super, nobenih težav in slabosti nimam. Glede hrane jem vse, sicer mi bolj paše sladko (nasmeh). Preden sem zanosila, sem bila eno leto na LCHF dieti (op.a., kratica LCHF izhaja iz angleških besed low-carb, high-fat, torej gre način prehranjevanja z omejenim uživanjem ogljikovih hidratov in povišanim vnosom maščob). Takrat sem iz jedilnika dala stran ves sladkor, zdaj pa se mi zdi, da imam zaradi nosečnosti nek izgovor, da si lahko privoščim tudi tega. Čokolada je od nekdaj moja šibka točka (nasmeh). Ampak če potegnem črto, imam res srečo, saj nimam nobenih težav," je za 24ur.com povedala Maja Založnik . Z zaročencem Markom Jakofčičem sta želela nosečnost čim dlje zadržati zase in to jima je dobro uspelo, saj ima rok poroda že 10. januarja.

"Novico o nosečnosti sem želela čim dlje zadržati zase, ker je to le najina intimna stvar. Ker pa zdaj ne morem več skriti trebuščka z oblekami, sem rekla, da je napočil čas, da povem, da bova zibala in da je na poti deklica."

Simpatična pevka nam je zaupala, da je bila nosečnost načrtovana in da sta se zelo trudila: "Še zdaj se spomnim, ko sem delala nosečniški test, da sem bila zelo nervozna, ali bo ali ne. Zadnje leto sem s svojo skupino Moonshine pripravljala album in verjetno zaradi tega stresa okrog albuma in priprav, nisem mogla zanositi. V roku enega meseca po izdaji albuma pa sem zanosila (nasmeh)."

Maja in Marko imata za novo članico družine že izbrano ime, a ga še ne želita deliti z javnostjo. Uspelo nam je le izvedeti, da ne bo tipično slovensko. Bodoča starša pa sta si pravično razdelila odločitev imena: "Marko je za punčko izbral ime, če bi bil pa fantek, bi pa obveljala moja izbira (nasmeh)."

Za dojenčico imata že vse pripravljeno. Poleti na festivalu Metaldays v Tolminu pa sta za dojenčico kupila prvo stvar, in sicer dva bodija z napisom: 'I love my mum and her tattoos' (Rad imam mamico in njene tetovaže) in 'I love my dad and his tattoos (Rad imam očka in njegove tetovaže).'

Nosečniški trebušček jo zaenkrat ne ovira in bo še aktivna tudi na odrih: "Odločila sem se, da bom do konca nastopala, kakor bo šlo. Okrog 10. ali 15. decembra bom nastopila s porodniško. Ker 10. januar bo hitro tu (nasmeh)."

S skupino Moonshine je tako izdala prvo ploščo Pieces, pred dnevi pa so izdali tudi nov singel Never Will Give Up."Pesem govori o tem, da ne glede kaj se zgodi, ne bom odnehala, in bom vztrajala pri svojem, da pridem do svojih želja in planov. Tudi ob padcu vstanem in grem dalje. Sporočilo je, da ne smemo nikoli obupati in odnehati, če si nekaj zelo želiš, delaj na tem in enkrat se ti bo uresničilo. Nekateri prehitro obupajo zaradi zunanjih dejavnikov, ali pa se ne znajo ločiti od telefona… Zato pravim, sledite svojemu srcu, bodite zvesti sami sebi in bodite srečni!"