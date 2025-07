Slovenska picerija prejela prestižno priznanje 50 Top Pizza

"Zame osebno je to priznanje za naše trdo delo in predanost pripravi najboljših možnih pic. Naša pot se je začela pred leti, ko sem se prvič odpravil v Neapelj, da bi raziskal kulturo Pizza Napoletana, nato pa se čim več naučil in to znanje prinesel nazaj v Slovenijo. Prejeti nagrado 50 Top Pizza v zadnjih štirih letih je za nas velika čast in upamo, da naše stranke v vsaki pici čutijo našo strast," nam je zaupal Greg Yurkovich.

A POP's Pizza je več kot le odlična pica. To je prostor, kjer se prepletajo vrhunske sestavine, natančno izbran ambient in srčna postrežba."Naše pice so pripravljene z lastnim kislim testom, ki ga uporabljamo za fermentacijo pic 24–48 ur. Pravzaprav smo bili prva certificirana neapeljska picerija (Associazione Verace Pizza Napoletana) zunaj Italije, ki uporablja fermentacijo s kislim testom. Člani organizacije smo od leta 2019. Sicer pa uporabljamo najboljše možne sestavine, vključno z našo moko, siri in seveda paradižnikom. Poleg tega so roke naših pizzaiolov tiste, ki pice naredijo posebne."

Nedavno sta se Greg YurkovichinSebastjan Raspopović lotila še enega kulinaričnega podviga. Središče Ljubljane sta obogatila za še eno restavracijo, POP's Aperitivo, ki obiskovalcem omogoča, da lahko doživijo pravo italijansko izkušnjo La vita è bella oziroma v prevodu Življenje je lepo. "POP's Aperitivo je naša tretja restavracija in evolucijski korak v naših konceptih. Gradi na izkušnjah, ki smo jih pridobili skozi leta, vendar ne poskuša ničesar na novo izumiti. Kar se tiče oblikovanja, je čudovit kraj z veliko pozornosti do detajlov. Gre za salon in restavracijo s prefinjenim slogom, a še vedno udobnim in pristnim, zato smo toliko truda vložili v estetiko, materiale in ozvočenje. Seveda smo želeli iti 'staromodno' z našimi DJ-ji, ki vrtijo samo eklektične in stare vinilne plošče, kar daje restavraciji tako zabavno vzdušje ob večerih," nam je še povedal Yurkovich.

"Pripravljamo eno redkih pristnih gurmanskih Pizza Romana zunaj Italije. Gre za star slog pic, ki je zaslovel v Rimu, in po mojem mnenju bo doživel ponovni razcvet zaradi svoje lahkotnosti in enostavne uporabe za deljenje. So hrustljave in lahke, z manj materiala, zato se ne razmočijo. Poleg pic pripravljamo tudi lastne pristne testenine, tako 'all'uovo' kot 'trafilata al bronzo'. Raziskujemo vse stare recepte za testenine iz Italije in na novo smo zamislili nekatere največje uspešnice v POP's Aperitivo. Nenazadnje pa so naši sodobni koktajli in okusne italijanske predjedi neprekosljivi."