Slovenska plesalca navdušila Jennifer Lopez

Zdaj sta izvrstna plesalca navdušila tudi na ameriškem tekmovanju World of Dance, kjer je v žiriji tudi slavna pevka, igralka in plesalka Jennifer Lopez . V oddaji sta zaplesala s plesalcem Tobiasom Ellehammerjem in dobila izredno visok rezultat.

Enej in Žiga sta dvojčka, ki se predstavljata z imenom EZtwins. Širna Slovenija ju je spoznala, ko sta še kot člana plesne skupine Maestro navdušila na šovu Slovenija ima talent, zadnjih nekaj let pa navdušujeta na plesnih delavnicah doma in po svetu. Tako sta šla na turnejo s pevko Helene Fischer , nastopila v videospotu DJ Martina Jensena , zelo priljubljena sta tudi v Koreji, kjer sta sodelovala s kar nekaj glasbenimi zasedbami.

"Še vedno imava v glavi trenutek, preden smo stopili na oder. Trije prijatelji, trije bratje smo stali v kotu zaodrja. Pred nami je nastopilo že kar nekaj zelo dobrih plesalcev, ki so bili deležni tudi ostrih odzivov sodnikov, nekateri so bili celo izločeni. Seveda to ni pomagalo pri naši živčnosti ... Nato so poklicali naše ime, spogledali smo se in si dejali, da se bomo na odru zabavali. Stekli smo na oder – in ostalo je zgodovina," sta brata navdušeno zapisala na Instagramu in dodala, da še vedno ne moreta verjeti, kako dober rezultat so dosegli. Seveda sta bila navdušena tudi nad pozitivnimi komentarji sodnikov, ki so pohvalili tako njihov ples kot vizualno podobo.