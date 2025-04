Slovenska vplivnica znova 'kriva' za dolge vrste v prestolnici

OGLAS

"Večji prostor, več osebja in garderob. Več vsega," je o projektu letošnje pop-up trgovine za našo medijsko hišo dejala vplivnica Petra Parovel, ki že pet let ustvarja uspešno športno znamko. Priznala je, da še vedno ne popolnoma dojema uspeha, ki ga v tem času dosegla. "Ne dojamem, ne znam sprocesirati vsega tega," je priznala za našo medijsko hišo.

"Jaz sem bil prepričan, da bo v tako ogromni dvorani dovolj prostora za vse, ampak sem šel prej ven pogledati in videl, da je še vedno gneča. Res je krasno videti, kakšna skupnost je to. Meni je Petra vzornica v ogromno različnih aspektih. Krasno je videti, kako lahko človek, ki verjame vase, uspe in ustvari tako uspešno zgodbo tudi v naši mali Sloveniji," pa je o uspehu prijateljice in sodelavke povedal vplivnež Blaž Vižintin. "Spomnim se, kako se mi je tresel glas, ko me je Petra prvič poklicala, če bi sodeloval in od takrat naprej, ko snemamo in ustvarjamo vsebino za TikTok, sem hvaležen, da sem lahko del te zgodbe."

Prve odzive s pop-up trgovine so delile tudi nekatere obiskovalke. "Prvič sem bila lani in sem bila navdušena nad popusti pa sem rekla, da tudi letos preverim ponudbo. Popusti so neverjetni in zato se splača priti, ker lahko dobiš res dobre kose po ugodnih cenah. Sicer kar nekaj časa čakaš, da prideš v dvorano, a zadeva teče gladko. Na blagajni sem čakala približno 40 minut," je o nakupovanju v pop-up trgovini dejala Katja, ki se je za priložnost pripeljala iz Malih Lašč.

