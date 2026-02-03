Slovenska vplivnica znova v veselem pričakovanju

Vplivnica Lea Filipovič , ki je znana pod vzdevkom Lepa Afna , je znova v veselem pričakovanju. S partnerjem Anžetom se bosta po treh letih, odkar sta postala prvič starša, razveselila drugega otroka, novico pa je sporočila na družbenem omrežju, kjer je ob fotografijah, na katerih je pokazala nosečniški trebušček, pripisala: "Hvala življenje."

Pod objavo so se kmalu zvrstili številni komentarji s čestitkami, med njimi pa so bili tudi številni znani Slovenci, kot so Tina Gaber, Špela Grošelj, Hajdi Korošec in Anja Širovnik.

Kdaj naj bi se družina povečala, ni razkrila, tudi sicer pa je znana po tem, da s svojimi sledilci le redko deli informacije iz zasebnega življenja. Par ima že tri leta staro hčerko.