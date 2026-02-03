Naslovnica
Domača scena

Slovenska vplivnica znova v veselem pričakovanju

Ljubljana, 03. 02. 2026 20.36

Avtor:
K.Z.
lepa afna

Priljubljena slovenska vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je na družbenem omrežju sporočila, da bo še drugič postala mamica. Veselo novico je potrdila z objavo fotografij, na katerih je videti njen nosečniški trebušček.

Vplivnica Lea Filipovič, ki je znana pod vzdevkom Lepa Afna, je znova v veselem pričakovanju. S partnerjem Anžetom se bosta po treh letih, odkar sta postala prvič starša, razveselila drugega otroka, novico pa je sporočila na družbenem omrežju, kjer je ob fotografijah, na katerih je pokazala nosečniški trebušček, pripisala: "Hvala življenje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo so se kmalu zvrstili številni komentarji s čestitkami, med njimi pa so bili tudi številni znani Slovenci, kot so Tina Gaber, Špela Grošelj, Hajdi Korošec in Anja Širovnik.

Kdaj naj bi se družina povečala, ni razkrila, tudi sicer pa je znana po tem, da s svojimi sledilci le redko deli informacije iz zasebnega življenja. Par ima že tri leta staro hčerko.

lepa afna lea filipič nosečnost otrok mama

Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Petra Prevca in Modrijane

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
03. 02. 2026 21.59
Lepa afta !
Odgovori
+1
1 0
Napredni
03. 02. 2026 21.27
Kakšna vplivnica, na kaj pa vpliva
Odgovori
+6
6 0
