Slovenske dobrote izpod prstov Jezerškovih mojstrov stregli tudi olimpijcem

Že res, da olimpijske igre potekajo v eni od kulinaričnih prestolnic sveta, ko pa se na meniju znajdejo kremšnite, kranjska klobasa in ostale slovenske specialitete, se tudi športni asi težko uprejo.

"Zaželeli so si nekaj konkretnega in dobrega, na koncu so tudi res iskreno pohvalili hrano. Verjamemo, da tudi s tem pripomoremo k našim dobrim športnim dosežkom," je povedal Martin Jezeršek, direktor podjetja Gostinstvo Jezeršek.

Sodelovanje družine Jezeršek na olimpijskih igrah ima že dolgo brado. "Spomnim se, ko sem bil še majhen in sta oče in mama z ekipo odšla na olimpijske igre," se je spominjal chef Luka Jezeršek.

Potem so bile vmes olimpijske igre v Južni Koreji, zdaj so sredi misije v svetovni kulinarični prestolnici. "Dan začnemo z zajtrkom, kjer so dobri pekovski izdelki, med katerimi je Lepotička, potem nadaljujemo z južino z različnimi hladnimi predjedmi in sladkimi stvarmi, kot sta gibanica in kremšnita," še pove Luka.

S to tradicionalno sladico se je na pariške ulice podala tudi finalistka šova MasterChef Slovenija, Klara Šmigoc, ki je priložnost v ekipi dobila kot Ambasadorka gostoljubja Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor: "Najlepša izkušnja Slovenske hiše je bila to, da smo šli na ulico Olimpijske vasi in smo razdelili kremšnite in naredili akcijo s kranjskimi klobasami."

Priložnost za še dodatno prepoznavnost Slovenije na svetovnem gastronomskem zemljevidu kanijo do konca olimpijskih iger dobro izkoristiti.