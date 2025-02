Slovenske oblikovalke navdušile na tednu mode v Budimpešti

Do oktobrske edicije ljubljanskega tedna mode nas loči še kar nekaj mesecev, Slovenski modni oblikovalci pa med tem časom pridno nadaljuje tradicijo mednarodnih povezav in sodelovanja. Lani so slovensko modo, prvič na tednu mode v Budimpešti (BCEFW) uspešno predstavile Nika Ravnik , Jona Bednjanec in Zala Hrastar ( Morja ). Na letošnjem dogodku, ki je potekal od 10. do 16. februarja, pa so nadaljevali s prakso izmenjave, tokrat s podporo slovenskega veleposlaništva v Budimpešti, kar je omogočilo še boljšo predstavitev naših oblikovalcev. Dogodka se je z delegacijo udeležil tudi slovenski veleposlanik na Madžarskem, dr. Marjan Cencen .

Na otvoritveni dan, ki je bil nabito poln, so svoje kolekcije predstavile Anika Opara z blagovno znamko ÆMONA, BRENCHA Brine Vidic in MNKCL Monike Colja."Prvič sem svojo znamko predstavila izven meja Slovenije s kapsulno kolekcijo Echoes of Daydreaming, kar je bila izjemna izkušnja. Backstage je bil organiziran na visoki ravni, vse je teklo profesionalno, kar mi je omogočilo, da se res osredotočim na svojo predstavitev. Navdušilo me je, kako je občinstvo sprejelo mojo estetiko, in vesela sem, da sem dobila priložnost svoje delo pokazati širšemu mednarodnemu občinstvu. Dogodek mi je odprl nova poznanstva in dal dodatno motivacijo za prihodnje projekte," je povedala Brina Vidic."Izkušnja s predstavitvijo kolekcije na BCEFW v sklopu LJFW collective šova je bila odlična zaradi enkratne organizacije in lepe lokacije dogodka. Možnost predstavitve v tujini je za oblikovalce pomembna priložnost in hvaležna sem za to povabilo," je povedala Anika Opara.

Letos bodo na LJFW ponovno gostili kolektivne modne revije tako beograjskih kot budimpeških oblikovalcev, prejeli pa so že tudi vabilo na prihodnji, jesenski BCEFW. Ta mednarodna izmenjava dokazuje, da je slovenska moda cenjena tako doma kot v tujini in da nadaljujejo z odpiranjem novih možnosti za nadarjene slovenske ustvarjalce.