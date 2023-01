Slovenskega frizerja Giorgio Armani osebno povabil na modno revijo

"Na povabilo gospoda Giorgija Armanija sem se odzval in odšel v Pariz, kjer sem sodeloval na modni reviji Armani Privé. Po desetletnem sodelovanju z Armanijem na različnih tednih mode in prireditvah, me je povabil še sem in zadevo na koncu zapečatil z novo pogodbo," je Loui Ferry povedal a 24ur.com.

Ko te modni oblikovalec povabi na takšno zadevo, poskrbi za vse, pravi Loui: "Od prevoza, do hotela, osebnega voznika, ki te vozi kamor koli pač potrebuješ v času dela zanj."