Slovenski frizer na pariškem tednu mode: 'Gigi Hadid me je izbrala sama'

Ne zgodi se kar tako, da te za urejanje pričeske na slovitem pariškem tednu mode izbere ena in edina Gigi Hadid. A Maretu Filipiču je usoda namenila prav to. Slovenski frizerski mojster je bil namreč eden od izbranih, ki so v Parizu skrbeli za slavne manekenke, ki so se na dogodku Vouge World sprehajale po modni pisti. Kakšna je Gigi v resnici, kaj se dogaja v zakulisju in kakšni so varnostni protokoli, je zaupal za naš portal.

Pariški teden mode je eden najpomembnejših dogodkov v svetu mode, kjer se po modnih brveh v kreacijah zvezdniških modnih oblikovalcev sprehajajo številne svetovno znane manekenke, med gledalci sedijo svetovni zvezdniki, v ozadju pa za vrhunske videze skrbi ogromna množica organizatorjev, stilistov, vizažistov in frizerjev.

Med njimi je bil spet tudi Slovenec. Mareta Filipiča je namreč doletela prav posebna čast, da je na nedavnem dogodku Vouge World skrbel za pričesko ene in edine Gigi Hadid. "Z Gigi sem že delal v New Yorku, ko je bila mlajša. Tokrat pa so mi, kot najbolj izkušenemu in tehnično podkovanemu, posredovali navodila, kako jo naj uredim. Na začetku so jo med delom obkrožali novinarji in ona je dajala izjave. Ko sva ostala sama, pa sem ji, da prebijem pogovorni led, rekel, da ona hitreje vozi avto, kot jo jaz feniram," je o izkušnji s slavno manekenko za 24ur.com povedal frizerski mojster.

Gigi Hadid je bila glavna zvezda dogodka.

Med nadaljevanjem pogovora je o njej izvedel še marsikaj, pozneje celo to, da je si je sama zaželela njega. "Po mojem uvodnem vprašanja me je vprašala, če sem videl posnetek, kako ona vozi prvaka formule 1. Po tem je stekel prijazen pogovor o konju, ki ga je jahala na prireditvi. Konj je bil vroč in živčen zaradi preglasne glasbe. Opozorila me je, da mora frizura zdržati čelado in biti primerna za večerno obleko pozneje. Ko sva izmenjala še nekaj besed, pa me je presenetila z odgovorom na vprašanje, zakaj je izbrala mene," je dejal in razkril: "Rekla je, da je imela dober občutek, da imam zagotovo vizijo, kako urediti njene lase."

Pričeska Gigi Hadid je morala zdržati tudi jahanje.

Slovenski frizer je sicer poudaril, da modeli Gigijinega kova točno vedo, kaj hočejo in kako morajo biti na koncu videti. "Zato je zahtevna in uspešna. Vsaka manekenka, ki ima 20 let vsak dan drugega frizerja, ve, kako ločiti zrno od plevela. Bil sem odločen in samozavesten, saj sem se zavedal, kako pomemben je njen obraz in imidž na tem dogodku, kjer je bila obraz kampanje in zvezda večera," je zaupal in dodal, da je bila z njegovim delom zadovoljna in da se mu je na koncu zahvalila. "Tudi objave na družbenih omrežjih so potrdile, da je bila frizura brezhibna," je še dodal in poudaril, da je bila to izjemna in zanimiva izkušnja.

Ampak, kako sicer prideš do možnosti sodelovanja na takšnem dogodku? Koga moraš poklicati? Kje se moraš dokazati? "Urednica revije Vogue Anna Wintour se je slučajno sprehajala po Ljubljani, videla naš zanimiv logotip in vstopila v salon ter vprašala, če imam čas delati Gigi v Parizu," se je pošalil Mare in dodal, da se to sliši dobro, a resnica je drugačna. "V resnici pa že 24 let in pol delava z mojo zasebno agentko z največjo agencijo v Londonu, ki pokriva tovrstne dogodke po svetu. Septembra sem sodeloval na dogodku v Veliki Britaniji (Vouge World London), ki je bil podoben temu," je razkril, kako je prišel do sodelovanja z Gigi.

Urednica revije Vouge Anna Wintour se ne sprehaja ravno po Ljubljani.

Tako veličastna prireditev, kot je pariški teden mode, pa ima seveda tudi svoje zakonitosti in pravila. Kako poteka sam proces dela? "Zaradi kratkega trajanja tedna mode, velikega števila dogodkov in tesnega urnika je normalen delovni dan včasih dolg tudi 17 ur, predvsem za tiste najbolj iskane in najboljše frizerje, stiliste, make-up artiste, ki oddelajo večino najbolj odmevnega dela. Najbolj znano pravilo, ko delaš za najzahtevnejše blagovne znamke, pa je: Pričakuj nepričakovano," je razkril frizer.

Veljajo izjemno stroga pravila glede fotografiranja in ohranjanja zasebnosti znanih osebnosti. "Za prireditev v Parizu so celotni trg v centru zaprli za več dni. Sodelujoči smo dobili zapestnico z imenom in priimkom, vsebovala je tudi čip, ki so ga preverjali vsakič, ko si spreminjal sobo ali prostor. Nekakšen standard varovanja pred olimpijskimi igrami," je zaupal in dodal, da fotografiranje ni dovoljeno, a da iskreno zaradi količine dela za to niti ni časa. "Za fotografije poskrbijo uradni fotografi. Med sodelujočimi, ki soustvarjamo dogodek, velja nenapisano pravilo, da je treba dati znanim ljudem dobre pogoje, da se v naši bližini počutijo dobro. Zgodi se tudi, da moramo za določeno modno revijo podpisati pogodbo o zaupnosti podatkov in prepovedi fotografiranja. Fotografijo v zakulisju Vogue z Gigi so posneli uradni fotografi, kot veleva protokol, ko so v prostoru znani, slavni. Na prireditvi, kjer je bilo za urediti frizure 160 igralkam, manekenkam in olimpijkam, časa za telefon in fotografiranje niti ni bilo. V zakulisju sem bil že velikokrat fotografiran, vendar še nikoli ni ena fotografija tako hitro postala viralna," je še povedal o dogodku.

