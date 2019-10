Slovenski glasbenik bo postal očka: Pri porodu bom zraven

"Bilo je 25. februarja. Snemali smo neko oddajo, v kateri je bil gost tudi Jan Plestenjak. Z njim sem naredil selfi in sem ga nato objavil na družbenih omrežjih ter napisal ''nekaj je v njej" (delček verza Janove pesmi 'Jaz že vem, zakaj'). Ampak takrat še nisem vedel, da je Tina noseča. Ko sem po snemanju prišel pozno domov, me je na mizi pričakalo sporočilo: 'We have a winner' (op. a. imamo zmagovalca, kar seveda pomeni, da bosta zibala). Bil sem tako presrečen, da sem Tino takoj zbudil in jo objel."

"Moram reči, da je imela Tina zelo lepo nosečnost, nobenih krčev in jutranjih slabosti, bruhanj. Vse je teklo kot po maslu. Zelo sva vesela in zadovoljna, da ni bilo nobenih težav," zadovoljen pove Jure, ki se dobro spominja dneva, ko je izvedel, da bo očka.

Jure je bil v zadnjih dneh zelo na trnih, da ne bi malček s prihodom na svet pohitel, saj je s skupino Kvatropirci do 20. oktobra nastopal vsak dan in imel ogromno novinarskih obveznosti ob izidu nove pesmi in videospota, pri katerem je sodeloval tudi Jan Plestenjak.S Kvatropirci so se zdaj dogovorili, da gredo na 14-dnevni kolektivni dopust: "Hvala bogu smo zdaj 14 dni prosti, da se bom lahko posvečal novemu članu družine.Med drugim je naš basist trenutno odsoten, saj je odšel v San Diego na eno službeno konferenco, tako da smo do 8. novembra prosti. Potem pa nadaljujemo naprej naše nastope in se pripravljamo na prvo turnejo po Sloveniji, ki se bo začela februarja. Na prvem koncertu 13. februarja v Mengšu bomo predstavili tudi nov album."