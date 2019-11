Slovenski glasbenik postal oče

Predviden rok poroda je bil 28. oktobra, a se je otrok rodil nekoliko kasneje. Tako se je obenem razblinil Jakličev strah, da bi se otrok rodil prezgodaj, saj je s skupino Kvartopirci nastopal vsak dan do 20. oktobra in se udeleževal številnih novinarskih konferenc. Z glasbenikom smo se nekaj dni pred prihodom dečka Maja pogovarjalio tem, kako se bo lotil svoje očetovske vloge in takrat nam je zaupal, da so neprespane noči njegova zadnja skrb. Kot prostovoljni gasilec je namreč vajen zgodnjega zbujanja in kot je dodal: ''Ko ponoči zapiska pozivnik, moram biti v pripravljenosti.''