Slovenski glasbenik spet očka, pokojnemu sinu se je poklonil z izbiro imena

"Dragi prijatelji, 24. 5. 2022 je v popoldanskem času na svet prijokal in naju takoj pogledal zdrav, prelep, za naju najbolj popoln fant s temnimi lasmi, ki sliši na ime Julijan Valentin. Res ni besed, ki bi lahko opisale to neskončno srečo! Kot da so vse skupaj le sanje ... Mamica Nina pravi, da se počuti kot v sedmih nebesih! Solze sreče kar tečejo. Danes in v naslednjih dneh se le nazdravlja in praznuje! Hvala vsem, ki nas spremljate in nam stojite ob strani! Radi vas imamo! SoulGreg Artist, Nina, Ella Vita in Julijan Valentin," je Gregor Bezenšek zapisal na svojem uradnem profilu na Instagramu in z lepo novico razveselil svoje sledilce. Tako kot sicer sta zakonca tudi tokrat izbrala dve imeni za najmlajšega člana družine in se pri tem odločila, da se pokojnemu Viljemu Julijanu poklonita tako, da novemu članu družine nadeneta tudi eno od njegovih imen, Julijan.