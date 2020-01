Grega Skočir, Vili Resnik in skupina Zvita Feltna so le nekateri slovenski zvezdniki, ki so nabrusili smuči in se spustili po progi na priljubljenem slovenskem smučišču. Tako so izkazali podporo slovenskim smučarjem na Pokalu Vitranc, saj bodo že čez dobra dva tedna Kranjsko Goro zavzeli navijači, ki bodo stiskali pesti za svoje smučarske favorite.