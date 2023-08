Slovenski glasbeniki prirejajo številne dobrodelne koncerte

Nekdanja prostovoljna gasilka Nina Pušlar ima čut za pomoč privzgojen že od malih nog. V nedeljo je v portoroškem avditoriju priredila dobrodelni koncert za pomoč prizadetim v poplavah. "Spremljam naše prostovoljne gasilce, kako se odpravljajo na različne kraje po Sloveniji in pomagajo. Z domačimi gasilci nas veže ena posebna vez, tudi na mojih koncertih so vedno z mano in pomagajo. V teh težkih trenutkih res vidiš, kaj pomeni ta solidarnost, človek človeku, sosed sosedu – tako kot poje ena moja pesem. Kako ti odnosi, na katerih gradimo vse leto, štejejo, in ko pridejo težki trenutki, takrat je res pomembno, da imamo ob sebi ljudi, na katere se lahko zanesemo. To smo v teh dneh več kot pokazali," je povedala priljubljena slovenska pevka.

Dejan Krajnc je doma v Laškem kot večina someščanov poplave doživel v lastni družinski hiši, sedaj pa bi rad za dober namen znova povezal ekipo festivala Pivo in cvetje. "Dogovarjamo se, da bi šli čez celo Slovenijo in naredili velik dobrodelni koncert in mogoče celo ponovili Pivo in cvetje v septembru."

Že ta petek pa dobrodelni koncert napoveduje skupina Fehtarji, ki se je za čim boljši izkupiček in učinkovitost povezala z lokalnimi gasilci iz Spodnje Polskave: "Odločili smo se, da gre vsa vstopnina od prvega do zadnjega evra v dobrodelne namene. Zraven smo povabili tehnične ekipe in dodatne nastopajoče, da bomo res lahko ponudili čim boljši in čim bolj pester program," je pojasnil član skupine Matic Plevel. Dodal je, da bodo ob tem gasilci s prodajo hrane in pijače zbirali sredstva za svojo opremo, kar pomeni, da bo imel dogodek dvakratno dobrodelno noto.

Dobrodelne koncerte z zbiranjem sredstev za žrtve poplav so napovedali tudi Hamo & Tribute 2 Love, Bepop, Manca Špik, Rebeka Dremelj, Alfi Nipič, Nuša Derenda in številni drugi.