Slovenski glasbeniki študentom: Ne sekirajte se preveč, če kaj ne gre

15 tisoč brucev in bruck je sedlo v predavalnice. Še preden pa začnejo srkati znanje, je čas za brucovanje ali, bolj natančno, za zabavo."Zelo pomaga, če ti je všeč to, kar študiraš, da si vzameš čas in res absorbiraš znanje, ne pozabiti pa tudi na vse ostalo. Se učiti o življenju," študentom sporočajo člani zasedbe MRFY.

"Meni je bilo to najlepše obdobje mojega kratkega življenja in sem zelo ponosen, da sem bil študent Fakultete za šport, ki je sicer nisem dokončal," se je pošalil eden od članov. "Sem pa sedaj najboljši športnik skupine MRFY." Novincem na faksu sporočajo še: "Ne sekirajte se preveč, če kaj ne gre. Morajo se dogajati tudi kakšne nepredvidljive stvari ali pa da ti kdaj kakšen izpit ne uspe, pa greš potem čez to in zmagaš."

Tudi člani zasedbe Koala Voice imajo na študentske dni lepe spomine. "Veseli smo, ker veliko študentov prihaja na naše koncerte, tako da imamo skoraj vsak vikend obujanje spominov na to." Glasbeniki iz zasedbe Jet Black Diamonds so še eni, ki so nastopali na brucovanju. Tudi njim zgodb iz študentskih dni ne primanjkuje. Med njimi je tudi tista o nakupu kitare ob treh zjutraj.

In kako sploh preživeti študentska leta, ko za marsikoga mamina kuha ni več vsakodnevno prisotna, in ali so bile noči za učenje ali zabavo, pa preverite v prispevku.