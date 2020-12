Slovenski igralec prebolel covid-19: Začelo se je z rahlim kašljem

"Začelo se je z rahlim kašljem, naslednji dan sem bil predvsem utrujen – popoldne pa se je izkazalo, da se me nekaj loteva. Takoj sem šel na samoplačniški test, ker sem moral zaradi snemalne ekipe in ostalih projektov takoj vedeti, kakšna je situacija. Bolezen sem prebolel z gripi podobnimi simptomi, vse skupaj je trajalo dva tedna. Kašelj, utrujenost in rahlo povišana telesna temperatura," pove za 24ur.com Aljaž, ki je zbolel ravno med projektom.

Aljaž se je odločil darovati krvno plazmo, ker želi pomagati. Obenem pa vse, ki so tako kot on že preboleli bolezen, poziva, naj storijo isto: "Krvno plazmo sem daroval predvsem zaradi tega, ker je to eden izmed najučinkovitejših načinov, kako pomagati tistim z oslabljenim imunskim sistemom, ki prebolevajo covid-19. V krvni plazmi so namreč tvoja protitelesa. Na to možnost me je opozorilo nekaj prijateljev in takoj sem poklical na Zavod za transfuzijo krvi v Ljubljani ter se dogovoril za termin."