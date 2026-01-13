Slovenski igralec šaljivo: 'v najem' ponudil doma narejen iglu za 800 evrov

Nepremičnine pri nas so za povprečnega državljana vse pogosteje predrage, vrtoglave najemnine si lahko privoščijo le redki, ponudba na nepremičninskem trgu pa je skopa in pogosto tudi bizarna. Zahteve številnih najemodajalcev zato na družbenih omrežjih sprožajo šale in duhovite objave, ki se jim je pridružil tudi naš priljubljeni igralec Tadej Pišek .

37-letni Tadej je na svojem profilu na Facebooku namreč delil tri fotografije doma izdelanega igluja, zraven pa pripisal: "V Ljubljani se oddaja atraktivna garsonjera, primerna za oddajo študentom ali mladim družinam. Stanovanje je grajeno iz naravnih materialov, razporeditev prostora je odlična, v toplejših mesecih pa se samodejno odpre tudi panoramska streha." In dodal: "Cena: 800 evrov/mesec + stroški."

Objava je hitro zakrožila med spletnimi uporabniki in požela duhovite odzive. Všečkalo jo je več kot tisoč uporabnikov, zvrstili pa so se tudi komentarji: "Parkirno mesto zagotovljeno?", "Kaj pa je narobe, da je tako ugodno?" in "Panoramska streha je odprta tudi pozimi, včasih malce zebe," so nekateri izmed njih. Tadej pa je v šaljivem tonu na to odgovoril: "Gre za prvo od 2000 stanovanj, ki se bodo gradila za reševanje stanovanjske problematike mladih. Jutri se pride slikat celoten politični vrh."