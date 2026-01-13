Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Slovenski igralec šaljivo: 'v najem' ponudil doma narejen iglu za 800 evrov

Ljubljana, 13. 01. 2026 12.04 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A. J.
Tadej Pišek objava na Facebook-u

Tadej Pišek se je z duhovito objavo na Facebooku pošalil na račun visokih najemnin pri nas. Doma izdelan iglu na fotografiji je na šaljiv in ironičen način ponudil v najem za 800 evrov na mesec. Ponudba je naletela na številne odzive spletnih uporabnikov in že zakrožila po družbenem omrežju.

Nepremičnine pri nas so za povprečnega državljana vse pogosteje predrage, vrtoglave najemnine si lahko privoščijo le redki, ponudba na nepremičninskem trgu pa je skopa in pogosto tudi bizarna. Zahteve številnih najemodajalcev zato na družbenih omrežjih sprožajo šale in duhovite objave, ki se jim je pridružil tudi naš priljubljeni igralec Tadej Pišek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letni Tadej je na svojem profilu na Facebooku namreč delil tri fotografije doma izdelanega igluja, zraven pa pripisal: "V Ljubljani se oddaja atraktivna garsonjera, primerna za oddajo študentom ali mladim družinam. Stanovanje je grajeno iz naravnih materialov, razporeditev prostora je odlična, v toplejših mesecih pa se samodejno odpre tudi panoramska streha." In dodal: "Cena: 800 evrov/mesec + stroški."

Objava je hitro zakrožila med spletnimi uporabniki in požela duhovite odzive. Všečkalo jo je več kot tisoč uporabnikov, zvrstili pa so se tudi komentarji: "Parkirno mesto zagotovljeno?", "Kaj pa je narobe, da je tako ugodno?" in "Panoramska streha je odprta tudi pozimi, včasih malce zebe," so nekateri izmed njih. Tadej pa je v šaljivem tonu na to odgovoril: "Gre za prvo od 2000 stanovanj, ki se bodo gradila za reševanje stanovanjske problematike mladih. Jutri se pride slikat celoten politični vrh."

Preberi še Po (pre)dolgem času znova skupaj Lara Komar in Tadej Pišek

Pišek je slovenski gledališki in televizijski igralec, najbolj prepoznaven po vlogi Roka Slaka v priljubljeni nadaljevanki Reka ljubezni, kjer je osvojil srca gledalcev ob boku igralke Lare Komar.

Tadej Pišek
Tadej Pišek
FOTO: Miro Majcen

Diplomirani dramski igralec je svojo pot gradil na odrih in v različnih gledaliških uprizoritvah ter se uveljavil tudi v sinhronizacijah, radijskih igrah in filmih, ob tem pa ustvarja tudi dramska besedila in scenarije. Poleg televizije je aktiven na gledaliških deskah tako doma kot v tujini, za svoje delo pa je prejel tudi več nagrad na mednarodnih festivalih. V zasebnem življenju je poročen z izbranko Viljo Lukan, s katero imata sina Vita.

tadej pišek objava facebook stanovanjska problematika

Skupaj za olimpijce: Tekaški maraton pod Poncami

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
13. 01. 2026 12.56
vse za všečke.
Odgovori
+2
3 1
iRobert
13. 01. 2026 12.46
Jazbinkarjem in Markovičem je smešno, ker so vse dobil v guzo. Tisti ki smo delali za Stanovanja, vemo kako nemogoce je za vecino danes priti do nepremicnine ali pa ki so v zacaranem krogu absurdnih najemnin... Davek na drugo nepremicniono nabit na 6000 eur, naj se vlaga v gospodarstvo, ne da se delajo nepremicnine za mlade nedostopne. ni cudno da se Slovenci selijo v Avstrijo... za ceno garsonjere v lj dobis 2 - 3 sobno stanovanje v samem Celovcu in okolici...
Odgovori
+1
2 1
jzzzze
13. 01. 2026 12.48
Primerjaj Celovec in Jesenice, ne pa nekega podeželskega mesta z glavnim mestom države...
Odgovori
+2
2 0
wsharky
13. 01. 2026 12.34
med tem, ko eni delamo, imajo drugi čas da guncajo afne
Odgovori
+4
6 2
frenk7
13. 01. 2026 12.28
Tisti, ki je prodajal "garsonjero pod stopnicami" je doživel zgražanje, ... Pišek, ki nudi še dosti manj je pa popularen,.... očitno tako malo privošči pomoči potrebnim oziroma tistim, ki potrebujejo stanovanje,.... Od izobraženega človeka bi pričakoval več sočutja,.... nov dokaz, da stopnja izobrazbe ni garancija za ... nič.
Odgovori
-1
6 7
0523
13. 01. 2026 12.25
Poklon!
Odgovori
-2
4 6
frenk7
13. 01. 2026 12.30
Njegov prispevek k reševanju pomanjkanja stanovanj se bo dobesedno stopil v nekaj dneh,..... vredno poklona.
Odgovori
-4
2 6
Teleport
13. 01. 2026 12.37
Bo dalj držal kot stani Anja od tanje
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Škandal še vedno odmeva
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Frizura, ki je razvnela internet
Frizura, ki je razvnela internet
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
moskisvet
Portal
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Sladica, ki jo boste pripravili v rekordno kratkem času
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450