Slovenski igralec zaigral ob boku Roba Lowea

Andrei Lenart , ki smo ga spoznali v številnih stranskih vlogah slovenskih serij, med drugim v Reki ljubezni, Da, dragi! Da, draga!inUsodnem vinu, je naredil korak dlje in sodeloval v novi britanski seriji z naslovom Wild Bild, v kateri ima glavno vlogo hollywoodski zvezdnik Rob Lowe . Andrei se je v seriji predstavil v vlogi Dimitrija, ki je priseljenec iz Vzhodne Evrope, nastopil pa je v peti epizodi.

"Avdicijo za serijo Wild Bild mi je uredil moj agent v Angliji. V takšnih situacijah grem hitro na pot in tudi tokrat sem takoj rezerviral letalsko karto in na srečo sem bil izbran za vlogo," je za 24ur.com povedal mladi igralec.

26-letnik je nad sodelovanjem navdušen: "Nasploh je bilo vzdušje zelo prijetno, vedno mi je v čast sodelovati pri tako velikih produkcijah." Na snemanju pa ni bil edini Slovenec, saj je vlogo v seriji dobila tudi Katarina Čas, ki je na tuji filmski sceni že domača. "V isti epizodi nastopi tudi Katarina, ki je izvrstna igralka in super oseba. Močno upam, da bova v prihodnje še sodelovala na kakšnem projektu. Kar zabavno je bilo imeti na snemanju nekoga iz domačih krajev in preklapljati med govorom v angleškem in slovenskem jeziku," je povedal Andrei. Sicer pa lahko slovenščino slišimo tudi v samem filmu, saj se zgodba vrti okoli slovenskih likov.