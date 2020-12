Znane slovenske profile na Instagramu napadli nepridipravi

Vse več pozornosti ljudje posvečamo varnosti na spletu in ob vse več neprijetnih dogodkih smo glede posredovanja osebnih podatkov toliko pazljivejši. V zadnjih dveh letih smo lahko že večkrat zasledili, da so bili različni profili – predvsem na Instagramu – tarča hekerjev. Med njihovimi žrtvami je tudi igralka Katarina Čas , ki je na ta način izgubila profil, v zadnjih dveh tednih se je podoben neprijetni dogodek zgodil glasbenikoma Žanu Serčiču in Timu Koresu Koriju , napada na profil pa so bili deležni tudi pri gledališču Špas teater.

Krajo profila je takoj prijavil Facebooku in Instagramu , a za zdaj to še ni obrodilo sadov: "Najprej sem kontaktiral Facebookovo podporo in jim poslal fotografije, kaj se mi je zgodilo, jim opisal situacijo, ampak so po pol ure preverjanja moje identitete dali roke v zrak in rekli, da mi ne morejo pomagati. Instagrama ne moreš neposredno kontaktirati iz Slovenije, zato smo z ekipo, ki mi je pomagala spremenili VPN, izpolnili obrazec za krajo profila v Ameriki. Prosil sem vse sledilce, da prijavijo stari profil, in si naredil novega." Zdaj lahko le še počaka na odziv Instagrama, kar pa lahko traja tudi več tednov. "Medtem je heker že izbrisal nekaj objav in verjamem, da jih bo še več. Sicer škode ne ocenjujem kot dovolj veliko, da bi šel na policijo, saj verjamem, da morajo reševati kup pomembnejših primerov, pa vseeno je to ena izmed možnosti," je še dodal.

Nato pa je šlo le še navzdol. "Na elektronski naslov sem najprej prejel obvestilo o vpisu v svoj profil z druge naprave, nato sem si takoj spremenil geslo za elektronski poštni predal in Instagram. Naslednje sporočilo je bilo v turškem jeziku, ampak ker v tem času tri ure nisem odpiral novih sporočil, je hekerju uspelo spremeniti e-naslov, telefonsko številko, uporabniško ime in geslo. Od takrat naprej nisem imel več nobenega dostopa do profila," je povedal Žan, ki je pred kratkim predstavil novo pesem Snežinki.

25-letni glasbenik je neprijetno izkušnjo za naš portal opisal tako: "Odprl sem sporočilo, ki sem ga prejel v nabiralnik na Instagramu za potrditev profila (modra kljukica, ki bi predstavljala to, da za svojim profilom stojim jaz). Takega sporočila ne odpirajte, sploh pa ne posredujte svojega gesla. Povezava, ki sem jo odprl, je bila videti identično kot Instagram in ko so imeli moje geslo ter uporabniško ime, so lahko dostopali do profila. Vsem uporabnikom predlagam, da si naredijo dvojno avtentikacijo profila oz. two-factor authentication."

S štajerskim glasbenikom je nato v stik stopil heker, ki je želel denar: "Heker se je javil z mojega starega profila s sporočilom, naj ga kontaktira lastnik profila. Preko prijateljevega profila smo stopili v stik z njim, nato je po pričakovanjih zahteval denar, ki mu ga nisem dal. Profil je malo zatem začasno zamrznil, a vseeno je še vedno aktiven in na njem občasno briše objave. Mislim, da se bodo pravi oboževalci sčasoma vrnili na moj profil, pa vseeno to ni tako lahko, kot si predstavljajo nekateri. Ves čas smo bombardirani z informacijami in marsikdo verjetno sploh ne opazi, da je eden od profilov, ki jim sledi, izginil."

Za konec pa se je seveda zahvalil oboževalcem, ki so izkazali veliko podporo, nov profil pa že raste: "Najbolj me je presenetila pomoč vseh sledilcev – dobil sem več kot 200 sporočil ljudi, ki so želeli pomagati in se vključiti v akcijo, tudi mojih prijateljev glasbenikov in kolegov na družbenih omrežjih, ki so delili moje objave in nov profil."

"Na tej točki vsem svetujem, da si preberete, kaj Instagram sploh je. Sploh tisti, ki živite od tega. V tem trenutku smo res v neprijetnem položaju, ker ni koncertov in vodenj, in če nekdo služi izključno od digitalnega oglaševanja na Instagramu, je to izredno velik udarec, ker ti vzamejo vse. Zato vsem svetujem, naj ne odpirajo sporočil. Če vas bo želel Instagram kontaktirati, bo to storil po elektronski pošti in tudi takrat morate biti pozorni, da je resnični elektronski naslov od Instagrama," je Kori povedal za naš portal.

Radijec je za pomoč prosil tudi vse sledilce in na Facebooku vprašal, ali kdo pozna način, kako bi spet prišel do svojega profila. Ob tem pa pravi, da so nekatere možnosti še vedno odprte: "Prišel sem v stik z odgovornimi na Poljskem, kjer je Instagramov sedež v Evropi. Največja težava pri komuniciranju z Instagramom je, da se pogovarjaš z algoritmi. Zato sem vesel, da sem uspel navezati stik z uslužbenko, ki se trenutno trudi, da bi dobil ves svoj prvotni profil nazaj." Ob tem poudarja, da mu nekateri tudi ponujajo, da bi tako, kot so hekerji vdrli v stari profil, vanj zdaj vdrli tudi sami. A ker so hekerji že posegli v sam profil, vse upe polaga v to, da bi mu Instagram v celoti znova naložil profil. Ob tem poudarja, da je pametno imeti sliko zaslona svojega profila, saj so to od njega tudi zahtevali.

Neverjetno je navdušen nad podporo oboževalcev in vseh, ki so se odzvali ter informacijo razširili po vsej Sloveniji. "To je edino, kar me še drži pokonci. Če ne bi bilo oboževalcev, bi bilo leto 2020 res katastrofalno. Podporo so izkazali tudi ljudje, ki jih sploh ne poznam, nisem si mislil, da bo tako. Ob tem novi profil že uspešno raste in znova nastaja skupnost."

Urška Alič: To je velika poslovna škoda

V neprijetni situaciji so se znašli tudi v Špas teatru. Na naša vprašanja se je odzvala direktorica Urška Alič, ki pravi, da jim je to prizadejalo ogromno poslovno škodo: "Ob povsem običajni objavi je račun na Instagramu zamrznil in izginil. Si predstavljate, da imate trgovino na ulici in čez noč izgine? Danes je poslovni profil na Instagramu kot izložba podjetja, v kateri so njegovi artikli. Sicer smo prejeli le splošno obvestilo, da je profil onemogočen in da bo v roku 24 ur podan komentar. Po preteku dveh dni smo ob ponovnem poskusu zagona prejeli sporočilo, da je račun izbrisan. Tak račun za tako podjetje pomeni v današnjem času že ogromno – veliko truda, časa, let in denarja gre v izgradnjo poslovnega računa in vdor ali izbris ali kakor koli že – pomeni veliko poslovno škodo."

Ob tem se zavedajo, da niso edini, ki so decembra ostali brez računa na Instagramu: "Ni nujno, da ti narediš napako – lahko ti vdrejo ali pa računalnik zabeleži aktivnosti, ki niso nujno napačne. Špas je med tistimi uporabniki, ki ne pretiravajo z objavami, smo povprečen in pozitiven uporabnik z zabavnimi, neškodljivimi in prijaznimi vsebinami."Tako kot Žan in Tim so tudi Špasovci že vzpostavili nov profil, s pomočjo katerega se želijo znova povezati s sledilci.