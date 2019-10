Slovenski koreograf: Severina mi popolnoma zaupa

Plesalec in koreograf pravi, da se Severina na odru znajde odlično in da ji plesni gibi vsekakor niso tuji: "To je rezultat dolgoletnih izkušenj. Res je odlična izvajalka in performerka."

Treningi potekajo tako v Ljubljani kot v Zagrebu, Matic pa pravi, se jih Severina redno udeležuje. "Posebnost tega koncerta je velik povdarek na plesu. Imam vrhunsko ekipo 16 plesalcev iz Slovenije in Hrvaške, ki so bili izbrani na avdiciji. S plesalci imamo večurne treninge vsak dan. Vloženega je ogromno truda, neprespanih noči in sedaj celoten šov dobiva končno obliko."