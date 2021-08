Mark Cuban v slovenščini sporočil: Neverjetna zmaga

Luka Dončić in ostali slovenski olimpijci niso potrebovali dodatne motivacije za tekmo proti ekipi, ki so jo na poti do zgodovinskega uspeha na Eurobasketu leta 2017 prepričljivo premagali v polfinalu. Po dveh prepričljivih zmagah proti domačinom in Argentincem je bil na vrsti največji izziv do zdaj, brata Gasol in druščina. Izziv uspešno premagan.