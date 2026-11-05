Slovenski modeli navdušili na tednu mode v Parizu in Milanu

Pariz in Milano, dve mesti, ki narekujeta svetovne modne trende, gostita najprestižnejše modne revije in privabljata največja imena modne industrije, sta gostili tudi modele pod okriljem World Top Model Slovenia. Kar sedem jih je sodelovalo na modnih dogodkih v okviru tedna mode v Parizu in Milanu ter dobilo priložnost stopiti na modne piste, kjer se srečujejo oblikovalci, fotografi, modne agencije in ustvarjalci z različnih koncev sveta.
Za mlade modele je bila to izjemna izkušnja, za slovensko modno sceno pa pomemben korak k večji mednarodni prepoznavnosti. "Ko se s svojimi modeli znajdeš v Parizu ali Milanu, med ljudmi, ki ustvarjajo svetovno modo, je občutek res neverjeten. Še posebej, ko vidiš, kako samozavestno stopijo na modno pisto in kako ponosni so na to, kar so dosegli. To so trenutki, zaradi katerih je vredno vztrajati. Želim si, da bi čim več mladih iz Slovenije dobilo takšne priložnosti," je povedala Kaly Kolonič, ki je v Sloveniji odprla tudi največjo manekensko šolo.
Po modnih dogodkih v Parizu in Milanu se ekipa World Top Model že pripravlja na naslednji veliki mednarodni dogodek. 5. decembra 2026 bo Milano gostil svetovni finale World Top Model, na katerem bo sodelovalo kar sedem modelov pod vodstvom Kolonič. Svetovni finale združuje modele iz različnih držav in predstavlja pomembno priložnost za mednarodno prepoznavnost, sodelovanje z modnimi strokovnjaki ter odpiranje novih kariernih poti. Za sedem modelov bo to nova priložnost, da se predstavijo na mednarodnem odru, pridobijo dragocene izkušnje in navežejo stike z ljudmi iz profesionalnega modnega sveta.
World Top Model ni običajen manekenski izbor. Njegova zgodovina sega v leto 1990, ko se je zgodba začela v Zürichu, v naslednjih desetletjih pa je izbor gostoval v številnih svetovnih prestolnicah. Skozi zgodovino so bili z dogodkom povezani nekateri najbolj prepoznavni obrazi modne in zabavne industrije. Med njimi izstopa legendarna supermanekenka Claudia Schiffer, ki je v preteklosti tudi vodila izbor. Z dogodkom so bila povezana še druga velika imena, kot so Valeria Mazza, Brigitte Nielsen, Grace Jones, Markus Schenkenberg, Richard Clayderman in Zucchero.
Izbor je skozi desetletja postal mednarodna platforma, ki povezuje mlade modele, modne agencije, oblikovalce, fotografe in strokovnjake modne industrije. Letošnji finale pa bo imel tudi poseben slovenski pečat. Vodenje svetovnega finala so organizatorji že drugo leto zapored zaupali Kaly Kolonič, ki je kot prva Slovenka v zgodovini izbora dobila to prestižno priložnost.
"V veliko čast mi je, da so me ponovno povabili k vodenju svetovnega finala. A še bolj sem vesela, da lahko na takšne dogodke pripeljem tudi naše modele. Moj cilj je, da Slovenija in naši talenti postanejo vse bolj prepoznavni na mednarodnem modnem zemljevidu," je poudarila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.