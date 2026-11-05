Pariz in Milano, dve mesti, ki narekujeta svetovne modne trende, gostita najprestižnejše modne revije in privabljata največja imena modne industrije, sta gostili tudi modele pod okriljem World Top Model Slovenia. Kar sedem jih je sodelovalo na modnih dogodkih v okviru tedna mode v Parizu in Milanu ter dobilo priložnost stopiti na modne piste, kjer se srečujejo oblikovalci, fotografi, modne agencije in ustvarjalci z različnih koncev sveta.

Slovenski modeli navdušili na tednu mode v Parizu in Milanu FOTO: Organizator

Za mlade modele je bila to izjemna izkušnja, za slovensko modno sceno pa pomemben korak k večji mednarodni prepoznavnosti. "Ko se s svojimi modeli znajdeš v Parizu ali Milanu, med ljudmi, ki ustvarjajo svetovno modo, je občutek res neverjeten. Še posebej, ko vidiš, kako samozavestno stopijo na modno pisto in kako ponosni so na to, kar so dosegli. To so trenutki, zaradi katerih je vredno vztrajati. Želim si, da bi čim več mladih iz Slovenije dobilo takšne priložnosti," je povedala Kaly Kolonič, ki je v Sloveniji odprla tudi največjo manekensko šolo. Po modnih dogodkih v Parizu in Milanu se ekipa World Top Model že pripravlja na naslednji veliki mednarodni dogodek. 5. decembra 2026 bo Milano gostil svetovni finale World Top Model, na katerem bo sodelovalo kar sedem modelov pod vodstvom Kolonič. Svetovni finale združuje modele iz različnih držav in predstavlja pomembno priložnost za mednarodno prepoznavnost, sodelovanje z modnimi strokovnjaki ter odpiranje novih kariernih poti. Za sedem modelov bo to nova priložnost, da se predstavijo na mednarodnem odru, pridobijo dragocene izkušnje in navežejo stike z ljudmi iz profesionalnega modnega sveta.

Kaly Kolonič FOTO: Organizator