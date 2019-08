Slovenski pevec med vožnjo s skuterjem grdo padel

Dejan nam je zaupal, da ni on vozil skuterja, ko se je zgodila nesreča in da je bil padec zelo grd.

"Sreča v nesreči, da sem jo ob moji nezgodi med dopustovanjem v Grčiji odnesel le s površinskimi ranami. Čeprav sem ta video želel zadržati zase, sem se odločil, da vam ga pokažem. Tega nikomur ne privoščim. Vsak človek pridobi veliko modrosti iz lastnih izkušenj. Želim le, da Vi ne bi imeli takšne. Šteli so milimetri in kmalu me ne bi bilo več med Vami.⁣⁣ Navsezadnje sem lahko hvaležen vsemu na tem svetu. Časa ne moremo zavrteti nazaj, zato uživajte in izkoristite vsak trenutek s svojimi najbližjimi. Preprosto, imejte se samo radi, "je zapisal na Instagramu, kamor je objavil tudi video grdega padca.