Slovenski pevec z novim stanovanjem in družinskim članom

Za psička za zdaj večinoma skrbi Saša, saj je Alex veliko časa zdoma zaradi vseh obveznosti. Ker je sama pred leti že imela kužka, ima že izkušnje in odlično poskrbi, da jima nič ne manjka.

In kako je Makijev prihod sprejela Biba? ''Najina Biba naju je gledala kot največja izdajalca, vendar sta se dobro ujela in zaenkrat se prav prikupno lovita in vlečeta za repek.Njuna najljubša igrača je, karkoli piska, šuška in na kakršenkoli način spušča zanimive zvoke. Biba je v enem letu uničila kar lepo število medvedkov, ovčk in ostalih igračk, Maki pa bo zagotovo še prišel na vrsto." Med drugim se trudita, da ju vzameta s seboj, kamor koli gresta, če ne gre, pa skrb za njiju ponudijo Sašini starši, ki živijo v hiši.

27-letni Alex še doda, da sta psička zelo poslušna, ampak da najbolj ubogata tistega, ki ju podkupi s priboljški. ''Ponavadi najbolj ubogata tistega, ki v rokah drži posladke. Se pa tudi Maki že dobro odziva na svoje ime in to samo po nekaj dneh. Res je sonček.''

Pravijo, da je pes nekakšna stopnička pred otrokom. Se mlada zaljubljenca že poigravata s to idejo? ''(Smeh ) to pa v zadnjem času dostikrat slišiva. Zagotovo si tega nekoč želiva, vendar bo moralo še malo počakati."