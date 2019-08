Slovenski pevki operacija prekrižala poletne načrte

Petra Zore obožuje potapljanje, zato se je letošnjega poletja še toliko bolj veselila. A navdušenje ni trajalo dolgo. V začetku leta je imela namreč zapleteno operacijo ušesa. Ker je bilo okrevanje uspešno, je upala, da bo v vročih poletnih dneh že lahko zaplavala pod vodo, a žal so ji specialisti na zadnjem pregledu to športno aktivnost prepovedali.

"Ko mi je specialist na zadnjem junijskem pregledu povedal, da še najmanj pol leta ne smem močiti ušesa, mi je to kar pokvarilo dan, saj ni lepšega kot tisti prvi skok v morje, ki si ga čakal vse leto," pove Petra Zore, ki je zaradi tega na morju večino časa preživela na svoji novi napihljivi blazini, ki je postala njen najboljši počitniški prijatelj. Številna neurja so simpatični pevki preprečila uživanje v dodatnih, za njo dovoljenih, vodnih aktivnostih. A kljub vsemu je ostala pozitivna: "Za vsakim dežjem posije sonce. Nisem se vdala in pustila slabemu vremenu, da me spravi v slabo voljo, pač pa sem svoj počitek izkoristila za mojo prvo ljubezen in to je glasba. Letos mi je morski oddih omogočil, da sem napisala kar štiri nove skladbe. Očitno tudi nalivno pero lepše drsi po listu, če je prisoten morski zrak."