Slovenski Playboy, ki ga soustvarja fotograf Aleš Bravničar, obeležil polnoletnost

Slovenski Playboy slavi 18. rojstni dan. Ko je Slovenija dobila svoj Playboy, so se začele meje klasične slovenske zadržanosti razblinjati. Večino zaslug gre slovenskim dekletom, ki verjamejo v filozofijo te globalne znamke, predvsem pa v estetiko golih fotografij, ki jih že 18 let z edinstvenim pristopom do žensk ustvarja fotograf Aleš Bravničar.

VEČ VIDEOVSEBIN 01:25 Iz 24UR: 18. rojstni dan slovenskega Playboya 03:13 Iz 24UR: Fotograf Aleš Bravničar soustvarja slovenski Playboy