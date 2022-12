Slovenski plesalci odlični na domačem SP v treh različnih disciplinah

Tekmovanje je potekalo sedem tekmovalnih dni, v katerih so se zvrstila kar tri svetovna prvenstva. Na njih je svoje veščine prikazalo 2000 plesalcev iz 25 držav. Kako je potekala izvedba tekmovanja, Johnsonova pove: "Vsako veliko tekmovanje ima po navadi pripravljalni čas od minimalno enega do treh let. To je čas, ko se lahko dogovarjaš z občino, iščeš sponzorje in partnerje. Tokrat tega ni bilo. To, kar smo naredili v mesecu in pol, je vsekakor svojevrsten rekord, na katerega smo ponosni. V času, ko so vse večje športne dvorane zasedene ali pa imajo pogodbe z drugimi športi, kot so ligaška tekmovanja, treningi reprezentance in podobno, je bila prva skrb dvorana. Tu so se Športna dvorana Podčetrtek in g. Boštjan Misja izkazali kot odlični partnerji in nam v marsičem priskočili na pomoč. Potrebno je bilo zagotoviti dovolj veliko število namestitev, ki so jih nudili v Termah Olimje in Rogaški, pomembna je bila bližina letališč, poiskati je bilo treba prevoznika za transferje vseh sodelujočih ... Da o tehnični pripravi dvorane ne govorimo. Še enkrat, brez dobre ekipe je vsaka organizacija gola in bosa. Zato gre moja zahvala celotni ekipi PZS, saj brez njih ta projekt ne bi bil možen."

Med tekmovalci, ki so v Podčetrtek pripotovali iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Bulgarije, Kanade, Francije, Češke, Cipra, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Finske, Italije, Litve, Črne gore, Severne Makedonije, Norveške, Poljske, Južnoafriške republike, Srbije, Slovaške, Švedske, Švice, Turčije in Ukrajine, pa so izjemni uspeh doživeli tudi domači plesalci, ki so skupno iztržili kar 29 odličij.