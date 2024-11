Slovenski plesalci ponovno navdušili

Tekmovanje v Riesi je v plesnem svetu veljalo za pojem, Wendt Events pa je z dolgoletno tradicijo sodelujoče povzdignil na tako visok nivo, da so bile sanje vsakega šov plesalca uvrstiti se v finale, zmaga, zlasti v članski kategoriji, pa je postala prestiž. V tem obdobju je odrasel marsikateri slovenski šov plesalec in koreograf ter trener.

Ne le zadnje svetovno prvenstvo v šov plesu v Riesi, dogodek je bil čustven tudi zaradi poklona Ralfu Josatu,pionirju v šov plesu. V plesni točki, s katero so se poklonili preminulemu plesalcu so sodelovali plesalci iz držav udeleženk, Slovenijo sta zastopala Maja Železnikar in Tian Ćehić.

V članski konkurenci so znova blesteli plesalci PK Bolero Ljubljana pod taktirko Matevža Česna in skoraj jim je ponovno uspel 'full house', zmaga v vseh disciplinah članske kategorije. Svetovni prvaki in zadnji zmagovalci Riese so tako Iva Senica in Zarja Čerkez (med ženskimi dvojicami; Iva je kot solistka zmagala med starejšimi mladinkami, medtem ko si je Zarja kot solistka članica priplesala 5. mesto), Jakob Kavšek (solo; Maj Žan Peršin se je uvrstil na odlično 4. mesto), Jakob Kavšek in Matej Voušek (mešane dvojice), Narcizem (male skupine) in Overthinker (formacije).

Kot je še zapisala Vesna Huber, dolgoletna tekmovalka v Riesi v stepu, dolgoletno odgovorna za izračun na tekmovanjih v Riesi in letos tudi v vlogi MOCK sodnice: "Slovenska reprezentanca je pripravila neverjeten šov. To so bili dih jemajoči in profesionalni nastopi ter koreografije, ki bodo še dolgo v spominu vseh prisotnih. Čestitke slehernemu plesalcu in koreografom in trenerjem. In srečno na novih prizoriščih."