Slovenski plesalci zadnji dan evropskega prvenstva do izjemnih uspehov

Slovenija je zadnji dan evropskega prvenstva dosegla izjemen uspeh. Vrhunec dneva je bil zagotovo slovenski naslov evropskega prvaka v članski moški solistični kategoriji, kjer je Gašper Košir (PK BIT, Medvode) v kategoriji Show Dance Solos Male Adults prepričal sodnike in osvojil zlato. Njegov nastop je bil eden tistih trenutkov, ko se tehnična pripravljenost, interpretacija, odrska prezenca in čustvena moč zlijejo v celoto. Pred domačim občinstvom je Gašper pokazal nastop, ki ni bil le tekmovalno dovršen, temveč tudi močno doživetje za dvorano.
Slovensko slavje se je nadaljevalo v kategoriji Show Dance Groups Adults, kjer je zasedba Eat or Be Eaten (PK MIKI, Radomlje) osvojila prvo mesto in postala evropski prvak. V močni konkurenci so slovenski plesalci premagali poljski zasedbi Dancecap Academy Adults, ki je osvojila drugo mesto, in Iskierka acut, ki je bila tretja.
Pomemben slovenski uspeh je prišel tudi v kategoriji Show Dance Formations Juniors, kjer je slovenska formacija Unheard (PK Bolero) osvojila odlično drugo mesto in postala evropska podprvakinja. Zmaga je pripadla slovaški formaciji Halo Halo Dare to Dream, tretje mesto pa je osvojila poljska zasedba Prima Juniors. Slovenski nastop je znova dokazal, da Slovenija v mladinskih kategorijah ostaja med najmočnejšimi evropskimi plesnimi državam, saj mladi plesalci z izjemno disciplino, energijo in izraznostjo že zdaj soustvarjajo evropski vrh.
Med najmočnejšimi slovenskimi trenutki dneva je bila tudi kategorija Show Dance Solos Female Adults, kjer je Iva Senica (PK Bolero) osvojila izjemno tretje mesto. Evropska prvakinja je postala Izabela Rosmus iz Poljske, drugo mesto je osvojila Patricija Kršić iz Hrvaške, Iva Senica pa je s tretjim mestom poskrbela za novo slovensko odličje v eni najzahtevnejših članskih kategorij. Iva Senica je slovenski uspeh dopolnila še v kategoriji Show Dance Duos Female Adults, kjer je skupaj z Zarjo Čerkez osvojila tretje mesto.
Zadnji dan evropskega prvenstva je tako še enkrat potrdil, da Medvode v teh dneh niso bile le gostitelj velikega mednarodnega tekmovanja, temveč pravo središče evropskega show dancea. A plesno dogajanje se še ne končuje, Medvode bodo danes in jutri gostile še IDO svetovno prvenstvo v street dance showu I Feel Dance 2026 Supported by I Feel Slovenia, kjer bodo na oder stopili najboljši plesalci sveta.
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