Slovenija je zadnji dan evropskega prvenstva dosegla izjemen uspeh. Vrhunec dneva je bil zagotovo slovenski naslov evropskega prvaka v članski moški solistični kategoriji, kjer je Gašper Košir (PK BIT, Medvode) v kategoriji Show Dance Solos Male Adults prepričal sodnike in osvojil zlato. Njegov nastop je bil eden tistih trenutkov, ko se tehnična pripravljenost, interpretacija, odrska prezenca in čustvena moč zlijejo v celoto. Pred domačim občinstvom je Gašper pokazal nastop, ki ni bil le tekmovalno dovršen, temveč tudi močno doživetje za dvorano.

Slovenski plesalci zadnji dan evropskega prvenstva do izjemnih uspehov FOTO: Girafon studio

Slovensko slavje se je nadaljevalo v kategoriji Show Dance Groups Adults, kjer je zasedba Eat or Be Eaten (PK MIKI, Radomlje) osvojila prvo mesto in postala evropski prvak. V močni konkurenci so slovenski plesalci premagali poljski zasedbi Dancecap Academy Adults, ki je osvojila drugo mesto, in Iskierka acut, ki je bila tretja. Pomemben slovenski uspeh je prišel tudi v kategoriji Show Dance Formations Juniors, kjer je slovenska formacija Unheard (PK Bolero) osvojila odlično drugo mesto in postala evropska podprvakinja. Zmaga je pripadla slovaški formaciji Halo Halo Dare to Dream, tretje mesto pa je osvojila poljska zasedba Prima Juniors. Slovenski nastop je znova dokazal, da Slovenija v mladinskih kategorijah ostaja med najmočnejšimi evropskimi plesnimi državam, saj mladi plesalci z izjemno disciplino, energijo in izraznostjo že zdaj soustvarjajo evropski vrh.

Gašper Košir FOTO: Girafon studio