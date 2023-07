Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec postal očka

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je na svojem profilu na Instagramu razkril, da se je skupaj s soprogo Janette Manrara razveselil hčerke Lyre Rose. Zakonca sta deklico povila 28. julija, pod objavo pa so se že zvrstile čestitke, tako iz slovenskega kot tudi tujega plesnega sveta. Novopečenima staršema so že čestitali plesalki Nadiya Bychkova in Jagoda Batagelj, plesalec Kevin Clifton ter glasbenik in televizijski voditelj Rylan Clark-Neal.

Spomnimo, tako Škorjanec kot njegova soproga Manrara sta vrsto let kot profesionalna plesalca sodelovala v angleški različici priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo. Prav v preteklem letu je Slovenec na spletu sporočil, da po desetletju sodelovanja v šovu zapušča oddajo in ob tem poudaril, kako hvaležen je za vse, kar mu je dala. Šov je pred njim zapustila tudi njegova soproga.