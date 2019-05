Slovenski plesalec iskreno o ljubezni, Zvezdah plešejo ter načrtih

Danes 29-letni Aljaž Škorjanec je pogumno sledil svojim plesnim sanjam. Pred leti je svoj dom v Slovenski Bistrici zamenjal za London. Pri rosnih 22 letih je namreč kot profesionalni plesalec dobil edinstveno priložnost za nastopanje v enem največjih britanskih plesnih šovov Strictly Come Dancing, bil pa je tudi eden redkih, ki so ga v šov vzeli tako mladega. Že od nekdaj je imel gorečo željo po plesu, ki jo izžareva še danes. Njegova plesna vzornika sta bila Andrej Škufca in Katarina Venturini , ki tudi sestavljata sodniško četverico v šovu Zvezde plešejo.

Aljaž pravi, da je srečen, da lahko počne to, kar rad dela. In za povrhu vsega še v Angliji, kjer ljudje ljubijo ples. Jeseni ga čaka sedma sezona plesnega šova Strictly come Dancing, ki ga spremlja tretjina Angležev. A še preden se vrne na plesni parket, bo šel na plesno turnejo Here Come The Boys, na kateri se mu bosta pridružita še dva plesalca Giovanni Pernice in Gorka Marquez.