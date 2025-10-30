Svetli način
Domača scena

Slovenski plesalec odgovoril na kritike ameriškega zvezdnika: Ne maram sovraštva

Los Angeles, 30. 10. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Jan Ravnik je do nedavnega kot profesionalni plesalec sodeloval v ameriški različici šova Zvezde plešejo, a ameriški koreograf Maks Chmerkovskiy ni prepričan, da si je to res zaslužil. Ta je pred kratkim v podkastu The Penthouse With Peta dejal, da 30-letni Slovenec ni primeren za profesionalnega plesalca, kritiziral pa je tudi njegovo znanje in veščine.

Slovenski plesalec Jan Ravnik, ki žanje veliko pozornosti in uspehov prek luže, je bil pred dnevi tarča kritik ameriškega koreografa in zvezdnika šova Zvezde plešejo, v katerem je do nedavnega izpada sodeloval tudi naš 30-letnik. Maks Chmerkovskiy je v podkastu svoje žene podvomil o Ravnikovih plesnih sposobnostih in celo dejal, da si po njegovem mnenju ni zaslužil sodelovanja v tem priljubljenem plesnem tekmovanju.

Maks Chmerkovskiy in Jan Ravnik
Maks Chmerkovskiy in Jan Ravnik FOTO: Profimedia

Če pa je Chmerkovskiy Ravnika kritiziral, ga je Derek Hough pohvalil in mu čestital za fantastično prvo sezono, a je našemu plesalcu očitno bolj ostala v spominu kritika, saj se je na vprašanje E! Newsa, kako se je počutil ob pohvali, raje odzval na besede 45-letnega ameriškega prvaka v latinsko-ameriških družabnih plesih. "Sem človek, ki ne mara sovraštva in ljudi, ki ga širijo samo zato, da bi sami ostali pomembni," je povedal.

Chmerkovskiy kritiziral Ravnika

Chmerkovskiy je v podkastu The Penthouse With Peta, ki jo vodi njegova žena Peta Murgatroyd, tik pred Ravnikovim izpadom iz šova dejal, da 30-letnik ne bi smel biti med profesionalnimi plesalci šova. "Nima osnov, nima tehnike, ni kakovosten plesalec in ne razume partnerstva. To je absurdno in neverjetno je, kako slepi moramo biti in bog ne daj izpostaviti, kar je tukaj očitno," je kritiziral 45-letnik, ki je izpostavil, da je bila Slovenčeva koreografija, ki jo je pred tem s soplesalko Jen Affleck predstavil v šovu, še posebej slaba.

Jan Ravnik s soplesalko Jen Affleck
Jan Ravnik s soplesalko Jen Affleck FOTO: Profimedia

"Kako naj pričakujemo, da bo nekoga naučil in predal sporočilo v formatu, ki je popolnoma drugačen od dvoranskega plesa? Že pred tedni smo to kritizirali, zato se sprašujem, ali mu bo že kdo razložil?" je bil oster Chmerkovskiy in ob tem poudaril, da ne goji osebne zamere do Ravnika, a vztraja, da ta ni bil primerna izbira za šov.

Preberi še Plesalec Jan Ravnik izpadel iz ameriškega šova Zvezde plešejo

Z njim se je strinjala tudi žena, ki je pripomnila, da je prepričana, da so Ravnika v šov povabili izključno zaradi sodelovanja na zadnji turneji Taylor Swift in v videospotu za pesem Fate of Ophelia.

"Najeli so ga. Je plesalec Taylor Swift. Razlog, zakaj je tukaj, je očiten," je dejala Peta in dodala: "Razen tega pa je prisrčen fant. Dobro je videti in je odličen plesalec. Nezaslišano je, da so najeli plesalca, ki ni dvoranski, da zvezdnike poučuje dvoranski ples."

jan ravnik plesalec zvezde plešejo Maks Chmerkovskiy
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
30. 10. 2025 16.48
🇮🇱-ska faušija ne pozna meja.
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
30. 10. 2025 16.43
Zaradi tega ker sem prebral ta članek sem izgubil 2min svojega življenja kajti se zdaj ne vem o čem ta članek točno govori in o kom govori
ODGOVORI
0 0
Banion
30. 10. 2025 16.43
Maks Chmerkovskiy ta je zaneskjivo ameriški staroselec polskih korenin
ODGOVORI
0 0
