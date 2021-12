Slovenski plesalec z ženo v plesni točki z Edom Sheeranom

Aljaž Škorjanec in Janette Manrara sta na plesnem parketu že večkrat dokazala, da sta popoln in usklajen plesni par. V zadnji oddaji plesnega šova Strictly Come Dancing sta znova navdušila in presegla pričakovanja svojih oboževalcev in publike. Zaljubljenca sta se zavrtela na ritme velike uspešnice Bad Habits , v plesni točki pa se jima je pridružil nihče drug kot sam izvajalec pesmi, britanski zvezdnik Ed Sheeran .

"Ljudje mi včasih rečejo 'Bodi hvaležen za to, kar imaš', in to bom imel v mislih. Letos sem pogrešal ples s svojo Janette. Moja Bučka je najlepša izrazna in čustvena plesalka, kar sem jih kdaj videl. Ko sem jo gledal, kako dobro se je izkazala v oddaji It Takes Two, sem bil izjemno ponosen nanjo, vendar je bilo to, da sem jo dobil nazaj v svoje naročje, da bi z njo zaplesal ob Edu Sheeranu, čarobno!" je Aljaž zapisal na Instagramu ob fotografiji njunega plesa ter še dodal, da je Ed eden njunih najljubših izvajalcev. "Ne bom lagal, to so bile najbolj živčne minute v mojem življenju, a ta občutek, da plešem s tabo, ne bo nikoli zapustil mojega srca! Ljubim te, Bučka," je še dodal.

Tudi Janette Manrara se je oglasila na Instagramu, kjer je zapisala: "Včerajšnji večer je bil poln čustev. Čudovit finale s toliko lepimi plesnimi točkami. Da pa sem še enkrat zaplesala z možem Aljažem ... Ni besed. Ta oddaja je v najinih življenjih že toliko let in slovo od te sezone je bilo težko. V Aljaža sem se zaljubila, ko sem ga gledala, kako pleše, in to sezono sem ga lahko znova gledala plesati – lahko bi ga gledala ves dan."