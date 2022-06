Kaj se zgodi, ko se glasniki mlade generacije – raperji, lotijo naših pesniških velikanov – Prešerna, Šalamuna in drugih? Nastane zbirka slovenske uporniške poezije in album. Ko to ni dovolj, pa se združijo še z dobrodelnimi mladimi klasičnimi glasbeniki in nastane zanimiva mešanica, ki jo bomo lahko v živo slišali naslednji teden na koncertu za podnebno in družbeno pravičnost.