Slovenski reprezentant Edo Murić izrekel 'usodni da'

Edo Murić, slovenski košarkarski reprezentant, ki je leta 2017 s svojimi soigralci osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu, je pretekli vikend izrekel usodni da. Z dekletom Nino sta si v krogu najbližjih družinskih članov in prijateljev obljubila večno zvestobo. Edo in Nina imata sicer enoletnega sina Kana.

"Kje se to poletje potikajo Zmaji? No, naš Edo Murić se je včeraj oženil! Iskrene čestitke ob tem pomembnem in čudovitem življenjskem dogodku! #ZmajevoSrce," so pod poročno fotografijo zapisali na uradnem Instagramu Cedevite Olimpija.