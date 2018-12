Slovenski talent v Nemčiji: Ima osebnost zvezdnika!

Za svoj nastop je Benjamin požel stoječe ovacije, s svojim glasom pa je uspel privabiti solze na oči tako publiki kot sodnikom. Žiranti so dejali, da ''ima močno osebnost ... osebnost zvezdnika'' in da bi ''z lahkoto postal zmagovalec letošnjega šova.'' Benjamin je dober teden pred nastopom, ki ga je popeljal v polfinale, na nemškem odru stal s sotekmovalcem Stefanom Celarjem , s katerim je v duetu zapel pesem Justina Timberlakea Cry Me A River.

Njegov glas je ena izmed nemških gledalk na Facebooku komentirala z besedami: ''Edinstven glas, v katerem se čuti iskren čustven naboj ... Eden najboljših vokalov v šovu!''

Dolić je po nastopu, s katerim si je zagotovil mesto v polfinalu, na svojem Instagramu objavil fotografijo, pod katero je pozval vse svoje oboževalce, naj na polfinalnem nastopu glasujejo zanj in mu pomagajo do uresničitve njegovih največjih sanj: ''Draga Instagram družina! Jutri je polfinale in rad bi se vam zahvalil za vso izkazano podporo. Žal se ne morem odzvati na čisto vsa sporočila, a rad bi vam povedal, da sem izjemno hvaležen. Največ na svetu bi mi pomenilo, če bi glasovali zame. To bi me popeljalo v finale in omogočilo uresničitev mojih največjih sanj. Rad vas imam, Benjamin.''