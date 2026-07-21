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Domača scena

Slovenski umetnik navdušil skupino Black Eyed Peas

Zagreb, 21. 07. 2026 15.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas

Štajerski umetnik Daniel Ramalan - Flameousart, ki namesto čopičev in barve slika z ognjem, je s svojim posebnim portretom navdušil celo skupino Black Eyed Peas. Članom ene največjih glasbenih skupin na svetu je ognjeno umetnino osebno izročil na koncertu v Zagrebu.

Kar se je začelo s kosom lesa in pirografskim gorilnikom v ateljeju Daniela Ramalana, ki pod umetniškim imenom Flameousart z ognjem slika portrete znanih osebnosti, je pred kratkim končalo v zaodrju koncerta svetovno znane skupine Black Eyed Peas v Zagrebu.

Daniel, ki pri svoji umetnosti namesto barve in papirja uporablja ogenj in les, je za portret slavne skupine porabil več kot 60 ur, celoten proces nastajanja pa je sproti objavljal na družbenih omrežjih, kjer so njegovo delo opazili tudi ameriški glasbeniki. "Brat moj, tvoja umetnost je vrhunska," je pod objavo zapisal Taboo, eden od članov skupine Black Eyed Peas. "Tvoja umetnost dobesedno zažiga, navdušen sem," je dodal Apl.de.Ap.

Spletni komentarji in nekaj dopisovanja z ekipo skupine so vodili do nepričakovanega elektronskega sporočila tik pred začetkom koncerta v Zagrebu. Daniel in njegova partnerka Nika sta prejela vabilo v zaodrje, kjer je umetnik svoje delo tudi osebno predal svojim glasbenim idolom. Ognjeni portret je skupina po koncertu tudi vzela s seboj na zasebno letalo in ga odpeljala v domači Los Angeles.

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Flameousova umetnost je v zadnjih letih požela veliko domače in mednarodne pozornosti. Lansko leto je portret osebno predal Seanu Paulu, Borut Pahor je svojega razstavil v predsedniški palači, nad portretom Boba Marleya se je na spletu navdušil sin Julian Marley, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericksih Dereck Lively pa je umetnika osebno kontaktiral in naročil portret svoje pokojne mame.

Razlagalnik

Pirografija je umetniška tehnika risanja ali graviranja vzorcev in slik na naravne materiale, najpogosteje na les ali usnje, s pomočjo segrete kovinske konice ali gorilnika. Izraz izhaja iz grških besed 'pyr' (ogenj) in 'graphos' (pisanje). Umetnik pri tej tehniki s nadzorovanim nadzorovanjem toplote zažge površino materiala, s čimer ustvari različne odtenke rjave in črne barve, ki tvorijo končno podobo. Gre za starodavno veščino, ki so jo uporabljale številne kulture po svetu, danes pa se je razvila v prefinjeno obliko vizualne umetnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
black eyed peas flameous ognjeni portret

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