Slovenski umetnik navdušil skupino Black Eyed Peas

Kar se je začelo s kosom lesa in pirografskim gorilnikom v ateljeju Daniela Ramalana, ki pod umetniškim imenom Flameousart z ognjem slika portrete znanih osebnosti, je pred kratkim končalo v zaodrju koncerta svetovno znane skupine Black Eyed Peas v Zagrebu.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Flameous v Zagrebu na koncertu skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Flameous v Zagrebu na koncertu skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Flameous v Zagrebu na koncertu skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Flameous v Zagrebu na koncertu skupine Black Eyed Peas osebni arhiv







Daniel, ki pri svoji umetnosti namesto barve in papirja uporablja ogenj in les, je za portret slavne skupine porabil več kot 60 ur, celoten proces nastajanja pa je sproti objavljal na družbenih omrežjih, kjer so njegovo delo opazili tudi ameriški glasbeniki. "Brat moj, tvoja umetnost je vrhunska," je pod objavo zapisal Taboo, eden od članov skupine Black Eyed Peas. "Tvoja umetnost dobesedno zažiga, navdušen sem," je dodal Apl.de.Ap.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv

Proces nastajanja ognjenega portreta skupine Black Eyed Peas osebni arhiv











Spletni komentarji in nekaj dopisovanja z ekipo skupine so vodili do nepričakovanega elektronskega sporočila tik pred začetkom koncerta v Zagrebu. Daniel in njegova partnerka Nika sta prejela vabilo v zaodrje, kjer je umetnik svoje delo tudi osebno predal svojim glasbenim idolom. Ognjeni portret je skupina po koncertu tudi vzela s seboj na zasebno letalo in ga odpeljala v domači Los Angeles.

Flameousova umetnost je v zadnjih letih požela veliko domače in mednarodne pozornosti. Lansko leto je portret osebno predal Seanu Paulu, Borut Pahor je svojega razstavil v predsedniški palači, nad portretom Boba Marleya se je na spletu navdušil sin Julian Marley, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericksih Dereck Lively pa je umetnika osebno kontaktiral in naročil portret svoje pokojne mame.