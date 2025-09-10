Slovenski umetniki pozivajo k javni obsodbi genocida nad palestinskim prebivalstvom

Pozivajo jih, da na grozodejstva opozarjajo v vsakem svojem nastopu ter da pritiskajo na organe vlade RS, Evropske unije, Evropske komisije in drugih mednarodnih političnih organizacij, da naj se le-te končno aktivneje lotijo reševanja teh grozodejstev.

Obenem jih pozivajo, da prekinejo kakršnokoli sodelovanje, financiranje in prejemanje ugodnosti s strani Izraela in njegovih kulturnih institucij. "Ko mednarodni umetniki nastopamo na izraelskih kulturnih prizoriščih ali na dogodkih, ki jih sponzorira Izrael, njegove lobistične skupine ali institucije, pomagamo ustvariti lažen vtis, da je apartheidski Izrael normalna demokratična država. Te institucije in skupine so namreč sestavni del kolonialističnega režima, apartheida in vojaške okupacije proti palestinskemu ljudstvu. S svojim molkom ali aktivnim sodelovanjem so očitno vpletene v podpiranje, opravičevanje in prikrivanje izraelskega sistematičnega zatiranja in načrtnega iztrebljanja palestinskega ljudstva," so zapisali.

Lutkovna umetnost se je, kot so zapisali v pozivu, skozi zgodovino postavljala na stran šibkejših in zatiranih ter spodbujala solidarnost. Zavzemala se je za človekoljubne vrednote, zato je bila vseskozi pomemben družbenokritičen element.