Slovenski vplivneži dobili svojo platformo za marketing

Pred dnevi so v Ljubljani gostili ekskluziven dogodek ob uradnem lansiranju prve slovenske platforme za influencer marketing, ki na edinstven način povezuje podjetja in znane obraze. Dogodek je združil vplivne ustvarjalce na družbenih omrežjih, med gosti pa so bile Vesna Ponorac,Tjaša Kramarič in Maja Čolič.

Za projektom stoji Mirko Simič, ki je ob tej priložnosti izpostavil vizijo platforme:"Ni zgolj še ena influencer platforma, ampak avtomatiziran most med podjetji in ustvarjalci. Sodelovanja tukaj niso prisiljena – ustvarjalci postanejo avtentični ambasadorji, izdelki in storitve pa naravni del njihove rutine." Želi si namreč, da motiv sodelovanj ni zgolj dobiček, temveč tudi dolgoročno in kvalitetno sodelovanje.

Slovenski vplivneži so se zbrali na dogodku, kjer so predstavili prvo platrofmo za influencer marketing v Sloveniji.

Eden od vrhuncev večera je bila okrogla miza o pomembnosti osebnega znamčenja in podjetništva na družbenih omrežjih, na kateri so svoje izkušnje delile Anja Kolenc, Klara Kralj in Petja Škufca. Razprava je odprla ključna vprašanja o prihodnosti influencer marketinga in kako se podjetja lahko učinkoviteje povežejo s pravo ciljno publiko. Med gosti dogodka so bili znani slovenski ustvarjalci, kot so Vesna Ponorac, Gremo jest, Tjaša Kramarič, Jutra Zorc, Maja Čolič, Varja Čižmek in številni drugi vplivneži, ki soustvarjajo prihodnost družbenih medijev v Sloveniji.

Med gosti dogodka so bili znani slovenski ustvarjalci

Klara Kralj, strokovnjakinja za marketing, je izpostavila pomen takšne platforme: "Definitivno so platforme zelo dobre, že zaradi tega, ker se ustvarja neka baza. Baza je pa najbolj vredna. Velikokrat kakšna ponudba ne pride do kreatorjev in influencerjev, na ta način je pa to olajšalo zadeve." Podobno je dogodek komentirala tudi Ema Jagrič: "Super je videti, kako se ustvarjalci lahko povežejo in izmenjajo izkušnje. Takšni dogodki in platforme nam omogočajo, da se lažje najdemo in gradimo dolgoročna sodelovanja."

