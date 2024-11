Slovenski vplivneži razkrili, kako skrbijo za svojo pričesko

Zgodovinsko so imeli lasje različne simbolne pomene, bili so odraz kulturne identitete in statusa. Danes pa gre tudi za izraz lastne osebnosti, so močno orodje za izražanje čustev in sloga – drznega, nežnega ali nepredvidljivega, kar vam je ljubše. S kratkimi lasmi lahko pokažemo veselje in igrivost ali pa resnost in moč. S skodranimi lasmi lahko kljubujemo vsakodnevnim izzivom ali izstopamo na pomembnih dogodkih. Z razmršenimi lasmi lahko pokažemo tako sproščenost kot uporništvo. Pravil ni. Vsak dan je lahko nova priložnost, da oblikujemo svoje lase tako, kot smo si zamislili.

Na kreativnem srečanju z znanim lasnim stilistom Borisom Draganom in brivci iz salona Ljubljanski brivec, ki je potekalo v Hiši Plesa in plesnih ritmih, za katere je poskrbela DJ Xenia, so znani slovenski vplivneži, med katerimi so bili tudi Fiona Čuček, Gaja Prestor, Kaja Casar, Tjaša Kokalj, Eva Centrih, Denis Porčić, Uroš Bitenc in Ciril Komotar, preizkusili nove izdelke za nego las, brade in telesa Remington One in tako okrepili svojo vez z lasmi.

"Meni se zdi, da je to pika na i. Komaj zdaj vidim, da bi kdaj lahko dala kaj več poudarka na to, ker spremeni cel videz," je povedala vplivnica Tina Blašković.

"Lahko imam dober make up, lahko imam dober izgled, ampak če lasje ne štimajo, se mi zdi, da nekaj manjka," pa meni pevka Gaja Prestor.

"Zelo rada imam, da si za vsakdanji videz omislim frizuro, ki bi bila drugače za rdečo preprogo, ker to takoj povzdigne izgled," pa je dodala Nika Urbas Ambrožič.

Kako torej do popolne frizure? Pa kljub muhastemu jesenskemu vremenu in s kakšnimi napravami?

"Zdaj razumem, zakaj so naše babice vedno rade nosile rute čez svoje nakodrane lase-s tem zaščitiš svoje kodre in resno razmišljam o tem, da bi si ta dodatek tudi sama omislila," je še povedala Nika in dodala: "Če aparat ni pravi in nima določene kakovosti, se lahko poslovimo od kakovostne frizure, ker bodo lasje dejansko uničeni, zato se splača investirati, premisliti, kaj vzamemo, ker s tem bomo naredili sami svojim lasem veliko uslugo."

"Rekel bi, da ne skušajte prihraniti z lakom in raznimi produkti, ki zaščitijo proti vlagi," pa svetuje lasni stilist Boris Dragan.

Pa letošnji favoriti, ko govorimo o pričeskah?

"Ravni, frufru in malo skodrani, je letos moj favorit," prisega vplivnica Eva Centrih.

"Volumen naj bi tak, da lasje delujejo zdravi, čvrsti, gosti in vedno jih zaključimo s kodrčki, ker to naredi šik videz," paše svetuje Nika Urbas.