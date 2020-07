Slovensko-ameriški plesni par praznuje tretjo obletnico poroke

Aljaž Škorjanec in Janette Manrara, zmagovalec 11. sezone britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing, in njegova žena, Američanka Janette Manrara, sta si na današnji dan pred tremi leti obljubila večno zvestobo. Poročila sta se v treh državah, slavje pa je trajalo kar tri tedne. Na slovenski poroki jima je prepeval raper Zlatko in Tina Marinšek, nekdanja članica skupineTabu ter Isaac Palma.