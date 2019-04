Slovensko blogerko Katarino Benček pretepli na Baliju

Slovenski blogerki in modni influencerki Katarini Benček se je pred kratkim pripetila hujša nezgoda, o kateri je spregovorila v svoji objavi na Instagramu. Diplomirana ekonomistka, ki je bila na slovenski sceni prisotna več kot dobro desetletje, se je še pred koncem leta 2018 preselila v Azijo, tam pa je zdaj doživela nevarno in skrajno neprijetno izkušnjo. ''No, torej ... Na Baliju ni vse tako popolno in čudovito. Včeraj sem se vozila s svojim motorjem in nikoli nisem resno jemala opozoril, da je potrebno vse osebne stvari pospraviti pod sedež, zato sem imela vse pri sebi. Tako sem postala tarča tatov, ki so me skušali oropati. Ker sem se upirala, so me udarili. Torbico sem sicer dobila nazaj, a sem skoraj ostala brez glave. Morda bi morala pustiti, da vse skupaj samo vzamejo ... Na srečo sem imela čelado ...'' Tako je svojo negativno izkušnjo v Instagramovi zgodbi opisala Benčkova, ki je na rajskem indonezijskem otoku Bali postala žrtev napada in kraje.